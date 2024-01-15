Не нужен ни соус, ни салат: необычная гречка с тунцом и солёными огурчиками

Гречка — частый гость на столах россиян. Так почему бы не разнообразить своё меню и не приготовить знакомую всем крупу по-новому — с тунцом и солёными огурчиками по рецепту YouTube-канала "Вкусная минутка"? Такое сочетание удивляет только на первый взгляд, но в итоге получается невероятно вкусно!
Ингредиенты:
Приготовление
1. В кастрюле нагрейте чуть-чуть растительного масла (примерно 1 чайную ложку). Высыпьте в кастрюлю хорошо промытую гречневую крупу и обжарьте 5-7 минут на сильном огне, помешивая, пока крупа не начнёт потрескивать.
2. Влейте в кастрюлю два стакана кипятка, посолите по вкусу, убавьте огонь и варите примерно 10 минут.
3. Солёные огурцы нарежьте кубиками.
4. Консервированный тунец немного разомните вилкой.
5. Луковицу нарежьте четверть кольцами и обжарьте в сотейнике на растительном масле до золотистого цвета.
6. Сваренную гречку переложите в сотейник, добавьте нарезанные солёные огурцы и размятый тунец. Перемешайте, прогрейте всё вместе в течение минуты, выключите огонь и дайте постоять несколько минут под крышкой.
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