Не нужен ни соус, ни салат: необычная гречка с тунцом и солёными огурчиками

Потрясающая гречка в необычной интерпретации — с тунцом и солёными огурчиками

1:25 Your browser does not support the audio element. Еда

Гречка — частый гость на столах россиян. Так почему бы не разнообразить своё меню и не приготовить знакомую всем крупу по-новому — с тунцом и солёными огурчиками по рецепту YouTube-канала "Вкусная минутка"? Такое сочетание удивляет только на первый взгляд, но в итоге получается невероятно вкусно!

Фото: commons.wikimedia.org by Kagor is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Ингредиенты:

1,5 стакана гречки (крупы);

1 банка тунца, консервированного в масле;

1 луковица;

2 солёных огурца;

2 стакана воды;

соль.

Приготовление

1. В кастрюле нагрейте чуть-чуть растительного масла (примерно 1 чайную ложку). Высыпьте в кастрюлю хорошо промытую гречневую крупу и обжарьте 5-7 минут на сильном огне, помешивая, пока крупа не начнёт потрескивать.

2. Влейте в кастрюлю два стакана кипятка, посолите по вкусу, убавьте огонь и варите примерно 10 минут.

3. Солёные огурцы нарежьте кубиками.

4. Консервированный тунец немного разомните вилкой.

5. Луковицу нарежьте четверть кольцами и обжарьте в сотейнике на растительном масле до золотистого цвета.

6. Сваренную гречку переложите в сотейник, добавьте нарезанные солёные огурцы и размятый тунец. Перемешайте, прогрейте всё вместе в течение минуты, выключите огонь и дайте постоять несколько минут под крышкой.