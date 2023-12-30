Вкуснейший салат "Новогодний" с крабовыми палочками и мандаринами

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Этот замечательный салат с крабовыми палочками и мандаринами под названием "Новогодний" будет настоящим открытием для ваших гостей!

Фото: Telegram-канал "Простые рецепты"

Ингредиенты:

мандарины — 4 штуки,

яйцо — 4 штуки,

крабовые палочки — 10 штуки,

кукуруза — 150 грамм,

чеснок — 2 зубчика,

майонез — 100 грамм.

Непосредственно приготовление. Крабовые палочки нарезаем средними кусочками, дольки мандарина нарезаем пополам. Яйца режем крупно.

Добавляем кукурузу и измельчённый чеснок. Заправляем майонезом и перемешиваем, чтобы все ингредиенты "передружились".

Сочетание непривычное, но необыкновенно вкусное! Это сочный, лёгкий и нежный салат для вашего Нового года.

Автор alenka. krasnodar