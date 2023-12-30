Этот замечательный салат с крабовыми палочками и мандаринами под названием "Новогодний" будет настоящим открытием для ваших гостей!
Ингредиенты:
Непосредственно приготовление. Крабовые палочки нарезаем средними кусочками, дольки мандарина нарезаем пополам. Яйца режем крупно.
Добавляем кукурузу и измельчённый чеснок. Заправляем майонезом и перемешиваем, чтобы все ингредиенты "передружились".
Сочетание непривычное, но необыкновенно вкусное! Это сочный, лёгкий и нежный салат для вашего Нового года.
Автор alenka. krasnodar
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