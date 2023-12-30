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Мандариновые конфетки: этот простой десерт своим вкусом удивит всех гостей

0:49
Еда

Такой простой десерт, но прямо-таки с потрясающим вкусом за новогодним столом удивит всех ваших гостей.

Мандариновые конфетки: этот простой десерт своим вкусом удивит всех гостей
Фото: Pexels

Ингредиенты:

  • мандарин — 2 штуки,
  • белый шоколад — 1 плитка,
  • молочный шоколад — 1 плитка,
  • посыпка,
  • соль — по вкусу.

Непосредственно приготовление. В двух пиалах растапливаем молочный и белый шоколад. В растаявший шоколад обмакиваем по половинке дольки мандарина, затем ещё неостывший шоколад посыпаем кулинарной посыпкой.

Убираем конфетки в холодное место, предварительно разложив на бумаге. Подаем на стол непосредственно перед употреблением.

Уверены, что ваши гости всем десертам предпочтут именно эти замечательные мандариновые конфетки.

Автора monakhovan_.

Мандариновые конфетки: этот простой десерт своим вкусом удивит всех гостей
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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