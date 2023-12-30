Такой простой десерт, но прямо-таки с потрясающим вкусом за новогодним столом удивит всех ваших гостей.
Ингредиенты:
Непосредственно приготовление. В двух пиалах растапливаем молочный и белый шоколад. В растаявший шоколад обмакиваем по половинке дольки мандарина, затем ещё неостывший шоколад посыпаем кулинарной посыпкой.
Убираем конфетки в холодное место, предварительно разложив на бумаге. Подаем на стол непосредственно перед употреблением.
Уверены, что ваши гости всем десертам предпочтут именно эти замечательные мандариновые конфетки.
Автора monakhovan_.
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