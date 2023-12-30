Мандариновые конфетки: этот простой десерт своим вкусом удивит всех гостей

0:49 Your browser does not support the audio element. Еда

Такой простой десерт, но прямо-таки с потрясающим вкусом за новогодним столом удивит всех ваших гостей.

Фото: Pexels

Ингредиенты:

мандарин — 2 штуки,

белый шоколад — 1 плитка,

молочный шоколад — 1 плитка,

посыпка,

соль — по вкусу.

Непосредственно приготовление. В двух пиалах растапливаем молочный и белый шоколад. В растаявший шоколад обмакиваем по половинке дольки мандарина, затем ещё неостывший шоколад посыпаем кулинарной посыпкой.

Убираем конфетки в холодное место, предварительно разложив на бумаге. Подаем на стол непосредственно перед употреблением.

Уверены, что ваши гости всем десертам предпочтут именно эти замечательные мандариновые конфетки.

Автора monakhovan_.