Пирожки на скорую руку: готовятся быстро, пока чайник кипит

1:41 Your browser does not support the audio element. Еда

Ленивые пирожки с яйцом и зелёным луком — быстрое блюдо, которое выручит, когда хочется вкусной сытной выпечки. Для их приготовления не требуется дрожжевое тесто. Рецептом поделился портал ogorod.ru.

Фото: Tea by Laurel F from Seattle, WA is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license.

Ингредиенты:

Кефир: 1 стакан.

Мука: 1,5 стакана.

Соль: 1/3 ч. л.

Пищевая сода 1/2 ч. л.

Сырое куриное яйцо 1 шт.

Отварное куриное яйцо 3 шт.

Перья зеленого лука по вкусу.

Майонез по вкусу.

Растительное масло для жарки.

Приготовление

1. Для теста в глубокой ёмкости взбейте сырое яйцо с солью. Постепенно влейте кефир, продолжая взбивать.

2. Просейте муку прямо в тесто и хорошо перемешайте до получения однородной массы. Подготовьте ложку для выкладывания теста в сковороду.

3. Для начинки нарежьте зелёный лук, а отварные яйца пропустите через яйцерезку или натрите на крупной тёрке. Смешайте компоненты начинки и по желанию добавьте майонез. Подготовьте вторую ложку для выкладывания начинки.

4. Поставьте сковороду на огонь, добавьте растительное масло. Ложкой выложите порцию теста, сверху положите начинку, затем залейте второй порцией теста. Таким образом сформируйте несколько пирожков, оставляя расстояние между ними.

5. Жарьте пирожки с обеих сторон до золотистой корки. Подавайте горячими.