Эти котлетки просто тают во рту. Готовить их просто, они получаются вкусными и сочными. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" опубликовал рецепт рублёных котлет с сыром.
Ингредиенты:
Приготовление:
1. Нарежьте мясо и сыр мелкими кубиками, накрошите лук. Порубите зелень и смешайте с курицей, луком, сыром.
2. Возьмите яйцо, разбейте его, положите специи, майонез, крахмал. Тщательно размешайте.
3. Сформируйте котлеты, прожарьте с двух стороны, пока они не станут золотистыми.
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