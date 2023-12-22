Рублёные котлеты удивят вкусом и сочностью

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Эти котлетки просто тают во рту. Готовить их просто, они получаются вкусными и сочными. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" опубликовал рецепт рублёных котлет с сыром.

Фото: https://www.flickr.com/photos/115727405@N06/25154602981/ by Sonia Goyal Jaipur is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты:

Филе индейки (400г).

Лук (1шт).

Сыр (100г).

Яйцо (1шт).

Майонез (3ст.л).

Крахмал (2ст.л).

Зелень.

Соль, перец, паприка, сушёный чеснок.

Растительное масло — для жарки.

Приготовление:

1. Нарежьте мясо и сыр мелкими кубиками, накрошите лук. Порубите зелень и смешайте с курицей, луком, сыром.

2. Возьмите яйцо, разбейте его, положите специи, майонез, крахмал. Тщательно размешайте.

3. Сформируйте котлеты, прожарьте с двух стороны, пока они не станут золотистыми.