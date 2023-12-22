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Гречка с капустой станет хорошим вариантом для ужина

1:28
Еда

Гречка с капустой — простое блюдо, которое станет отличным вариантом для ужина. Telegram-канал "Вкуснее, чем у тёщи. Рецепты на каждый день" поделился рецептом.

Гречка с капустой станет хорошим вариантом для ужина
Фото: Own work by Хрюша is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license.

Ингредиенты: крупа гречневая (140г), капуста белокочанная (250г), лук (80г), морковь (90г), чеснок (5г), масло растительное (30мл), лавровый лист (1шт), вода (300мл), паприка молотая (0,5 ч. л), соль, перец по вкусу. —

Приготовление:

1. Вскипятите воду, почистите лук и нарежьте его кубиками. Обжарьте на растительном масле, помешивая около 2-3 минут.

2. Морковь нарежьте кубиками. Накрошите чеснок. Добавьте оба овоща к луку, жарьте ещё 3-4 минуты.

3. Капусту нарежьте тонкой соломкой, тушите вместе с овощами в сковороде.

4. Положите специи, соль, перец. Размешайте.

5. Готовьте около пяти минут на умеренном огне, помешивая.

5. Промойте гречневую крупу и положите к овощам. Добавьте лавровый лист. Потребуется 300 мл горячей воды, её нужно добавить к гречке. Готовить 20-25 минут.

Гречка с капустой
Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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