Зелень в холодильнике не будет увядать

1:03 Your browser does not support the audio element. Еда

Эксперты компании GoGo Fruit Basket поделились эффективными методами для продления срока хранения свежей зелени, которые позволят сэкономить значительные суммы денег в перспективе.

Фото: flickr. com by Edsel Little is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Один из трюков заключается в том, чтобы переложить листья салата, купленного в пакетиках, в контейнер для хранения. После этого сверху следует поместить несколько листов пергамента, чтобы исключить попадание лишнего воздуха. Этот прием способствует сохранению хрустящести листьев и предотвращает их увядание.

Для продления срока хранения зеленого лука эксперты предлагают другой хитрый прием: если заметили, что он быстро портится, просто нарежьте его и заморозьте в полиэтиленовом пакете. Замороженный лук легко можно использовать в салатах или супах, что является отличным способом предотвратить его утрату свежести.

Эти умные приемы помогут не только сохранить свежесть продуктов, но и экономить в долгосрочной перспективе.