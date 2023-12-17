Эксперты компании GoGo Fruit Basket поделились эффективными методами для продления срока хранения свежей зелени, которые позволят сэкономить значительные суммы денег в перспективе.
Один из трюков заключается в том, чтобы переложить листья салата, купленного в пакетиках, в контейнер для хранения. После этого сверху следует поместить несколько листов пергамента, чтобы исключить попадание лишнего воздуха. Этот прием способствует сохранению хрустящести листьев и предотвращает их увядание.
Для продления срока хранения зеленого лука эксперты предлагают другой хитрый прием: если заметили, что он быстро портится, просто нарежьте его и заморозьте в полиэтиленовом пакете. Замороженный лук легко можно использовать в салатах или супах, что является отличным способом предотвратить его утрату свежести.
Эти умные приемы помогут не только сохранить свежесть продуктов, но и экономить в долгосрочной перспективе.
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