Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Инвестор спрогнозировал будущее вторичного рынка Москвы: много зависит от ставки ЦБ
В ночь на 14 декабря силами ПВО уничтожено 9 украинских беспилотников, нацеленных на Москву
Ученые выяснили, что ЛОРы и урологи чаще других назначают антибиотики
В России снизятся цены на вторичном авторынке из-за отмены двойного взимания НДС
Амурский тигр держит в страхе жителей посёлков в Хабаровском крае
Французский политик Филиппо о визите Зеленского в США: "Из крана больше не течёт! Всё кончено!"
Рамасвами: Украина уступит России территории и не войдёт в НАТО, но с условием для Кремля
Россиянам рассказали обязанности инспектора ДПС перед водителем, о которых молчат
ГИБДД массово лишает прав водителей за употребление алкоголя рядом с машиной

Неожиданные ингредиенты для гречки

0:54
Еда

Кулинары поделились интересными идеями о том, какие специи могут изменить вкус гречки, помимо традиционной соли и черного перца. Придавая свободу фантазии, можно создать новые варианты этого всем известного гарнира.

Неожиданные ингредиенты для гречки
Фото: commons.wikimedia. org by Fructibus is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Например, добавление обычного перца чили во время варки придаст гречке новый, захватывающий вкус. Для интересного аромата рекомендуется использовать куркуму, сушеный чеснок и свежий зеленый лук.

Экзотический восточный вкус придаст гречке использование пряностей, таких как тмин или имбирь. Имбирь можно добавить как свежий, так и сушеный, а тмин предварительно обжарить на оливковом масле. Такой подход превращает привычный гарнир в настоящее кулинарное открытие, удивляя домочадцев новыми вкусовыми оттенками.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
Популярное
Киев, Одесса и Харьков — три ближайшие цели для наступления ВС РФ

Обозначились три города, на которые будет развернуто наступление ВС РФ в ближайшее время. Это Киев, Одесса и Харьков. Индикаторы — удары ВКС РФ.

ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России
Китай поменял отношение к СВО, перестав занимать нейтральную позицию
В Китае явно поменяли свою позицию касательно того, что происходит на Украине
Новое пристанище Аллы Пугачёвой: Примадонна перевезет семью в Лондон
Названы продукты, защищающие от образования камней в почках
"Всё обстоит благополучно": о злоупотреблениях в армии в годы Крымской войны Сергей Лебедев ВКС РФ обозначили три города, на которые будет наступать армия России Любовь Степушова Мемориал концлагеря Ясеновац может стать частью наследия ЮНЕСКО Михаил Плисюк
В Киеве раскрыли последствия мощной ракетной атаки
Какие 10 видов оружия ВС РФ вызывают страх и ненависть на Украине
В США рассказали, к чему может привести нехватка снарядов для Киева
В США рассказали, к чему может привести нехватка снарядов для Киева
Последние материалы
Инвестор спрогнозировал будущее вторичного рынка Москвы: много зависит от ставки ЦБ
В ночь на 14 декабря силами ПВО уничтожено 9 украинских беспилотников, нацеленных на Москву
Ученые выяснили, что ЛОРы и урологи чаще других назначают антибиотики
В России снизятся цены на вторичном авторынке из-за отмены двойного взимания НДС
Неожиданные ингредиенты для гречки
Амурский тигр держит в страхе жителей посёлков в Хабаровском крае
Французский политик Филиппо о визите Зеленского в США: "Из крана больше не течёт! Всё кончено!"
Рамасвами: Украина уступит России территории и не войдёт в НАТО, но с условием для Кремля
Россиянам рассказали обязанности инспектора ДПС перед водителем, о которых молчат
ГИБДД массово лишает прав водителей за употребление алкоголя рядом с машиной
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников