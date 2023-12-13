4 признака некачественной селёдки

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

Сельдь — один из наиболее популярных видов рыбы среди россиян.

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Тем не менее, употребление сельди сопряжено с определенными рисками, связанными с неправильным хранением и использованием низкокачественного сырья. Поэтому важно подходить к выбору этой рыбы с особой осторожностью.

В первую очередь следует избегать покупок сельди у непроверенных продавцов на улице. Также рекомендуется обращать внимание на состав продукта — чем проще и короче список ингредиентов при его производстве, тем лучше. По информации Роскачества, идеальная засолка сельди выполняется с использованием единственного консерванта.

Кроме того, существуют явные признаки, указывающие на низкое качество сельди. Например, липкий налет с красным или желтым оттенком может указывать на неправильные условия хранения или засолки. Белый налет, согласно Роскачеству, может свидетельствовать о применении некачественной соли.

Необходимо также воздерживаться от приобретения рыбы, на которой появился налет серого цвета — это признак, что сельдь уже начала портиться. Трудности при снятии кожи с сельди при разделке также могут свидетельствовать о несвежести продукта.