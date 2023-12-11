В летнее время в холодильнике у каждой хозяйки обязательно найдется цукини. Если вы еще не пробовали использовать цукини в различных блюдах, приготовьте салат с томатами и базиликом по рецепту от портала Marie Claire. Этот салат можно есть сколько угодно — он легкий, полезный и невероятно вкусный.
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Ингредиенты для салата:
Цукини — 2 штуки;
Томаты — 4 штуки;
Базилик — пучок;
Морская соль — по вкусу.
Ингредиенты для заправки:
Масло оливковое — 50 миллилитров;
Бальзамический уксус — 20 миллилитров.
Шаги приготовления:
Нарежьте цукини кружками толщиной примерно 1 сантиметр. Разложите их на решетку духовки или в форму для запекания, хорошо посолите и запекайте до готовности при температуре 200 градусов в течение 15-20 минут.
Нарежьте томаты дольками и нашинкуйте листья базилика.
В отдельной стеклянной емкости приготовьте заправку, смешав оливковое масло и бальзамический уксус венчиком.
На плоской тарелке выложите слоями еще теплые цукини, томаты, посыпьте все базиликом, сбрызните заправкой и посолите.
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