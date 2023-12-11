Салат из цукини, томатов и базилика

1:18 Your browser does not support the audio element. Еда

В летнее время в холодильнике у каждой хозяйки обязательно найдется цукини. Если вы еще не пробовали использовать цукини в различных блюдах, приготовьте салат с томатами и базиликом по рецепту от портала Marie Claire. Этот салат можно есть сколько угодно — он легкий, полезный и невероятно вкусный.

Фото: commons.wikimedia. org by marikoiv is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license

Ингредиенты для салата:

Цукини — 2 штуки;

Томаты — 4 штуки;

Базилик — пучок;

Морская соль — по вкусу.



Ингредиенты для заправки:

Масло оливковое — 50 миллилитров;

Бальзамический уксус — 20 миллилитров.

Шаги приготовления:

Нарежьте цукини кружками толщиной примерно 1 сантиметр. Разложите их на решетку духовки или в форму для запекания, хорошо посолите и запекайте до готовности при температуре 200 градусов в течение 15-20 минут. Нарежьте томаты дольками и нашинкуйте листья базилика. В отдельной стеклянной емкости приготовьте заправку, смешав оливковое масло и бальзамический уксус венчиком. На плоской тарелке выложите слоями еще теплые цукини, томаты, посыпьте все базиликом, сбрызните заправкой и посолите.

По желанию добавьте черный перец и кунжут.