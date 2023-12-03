Рецепт клаб-сэндвича с лососем вместо обычного супа или котлет

1:05 Your browser does not support the audio element. Еда

Многие из нас выбирают ланч-бокс для того, чтобы насладиться вкусным перекусом в обед. Портал Marie Claire предлагает разнообразить обеденное время с помощью изысканного клаб-сэндвича с лососем, считая его более увлекательным вариантом по сравнению с обычным супом или макаронами с котлетами.

Фото: commons.wikimedia. org by pelican from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты:

2 ломтика цельнозернового хлеба;

Филе подкопченного лосося — 200 г;

Половина лимона;

Половина авокадо;

2 редиски;

50 г рукколы;

1 ч. л. легкого майонеза.

Как приготовить:

В стеклянной емкости смешайте майонез, сок и цедру лимона, добавьте любимые специи по вкусу.

Поджарьте хлеб в тостере и распределите на его ломтики приготовленный соус.

На первый ломтик выложите тонко нарезанные редиски и авокадо. На второй — рукколу и ломтики лосося. Сложите ломтики друг на друга, нарежьте по диагонали и закрепите коктейльными палочками. Положите сэндвичи в ланч-бокс.