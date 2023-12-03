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Рецепт клаб-сэндвича с лососем вместо обычного супа или котлет

1:05
Еда

Многие из нас выбирают ланч-бокс для того, чтобы насладиться вкусным перекусом в обед. Портал Marie Claire предлагает разнообразить обеденное время с помощью изысканного клаб-сэндвича с лососем, считая его более увлекательным вариантом по сравнению с обычным супом или макаронами с котлетами.

Рецепт клаб-сэндвича с лососем вместо обычного супа или котлет
Фото: commons.wikimedia. org by pelican from Tokyo, Japan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license

Ингредиенты:

  • 2 ломтика цельнозернового хлеба;
  • Филе подкопченного лосося — 200 г;
  • Половина лимона;
  • Половина авокадо;
  • 2 редиски;
  • 50 г рукколы;
  • 1 ч. л. легкого майонеза.

Как приготовить:

В стеклянной емкости смешайте майонез, сок и цедру лимона, добавьте любимые специи по вкусу.

Поджарьте хлеб в тостере и распределите на его ломтики приготовленный соус.

На первый ломтик выложите тонко нарезанные редиски и авокадо. На второй — рукколу и ломтики лосося. Сложите ломтики друг на друга, нарежьте по диагонали и закрепите коктейльными палочками. Положите сэндвичи в ланч-бокс.

Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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