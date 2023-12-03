Многие из нас выбирают ланч-бокс для того, чтобы насладиться вкусным перекусом в обед. Портал Marie Claire предлагает разнообразить обеденное время с помощью изысканного клаб-сэндвича с лососем, считая его более увлекательным вариантом по сравнению с обычным супом или макаронами с котлетами.
Ингредиенты:
Как приготовить:
В стеклянной емкости смешайте майонез, сок и цедру лимона, добавьте любимые специи по вкусу.
Поджарьте хлеб в тостере и распределите на его ломтики приготовленный соус.
На первый ломтик выложите тонко нарезанные редиски и авокадо. На второй — рукколу и ломтики лосося. Сложите ломтики друг на друга, нарежьте по диагонали и закрепите коктейльными палочками. Положите сэндвичи в ланч-бокс.
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