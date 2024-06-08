"Страшилки" — Эльвира Набиуллина про последствия от отмены льготной ипотеки

ЦБ России: отказ от льготной ипотеки не приведет к краху строительного рынка

Крах строительного рынка в России не произойдет после отмены льготной ипотеки на новостройки под 8 процентов, уверена глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина. На пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке она подчеркнула, что отказ от массовых государственных кредитов не приведет к провалу рынка и массовым увольнениям.

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"Провала строительного рынка в России из-за отмены массовой льготной ипотеки не будет, как и массового высвобождения рабочих, это страшилки", — заявила Набиуллина.

Ранее Набиуллина сообщила, что безадресную льготную ипотеку на новостройки, скорее всего, не будут продлевать, и власти не обсуждают этот вопрос. Однако, она допустила сохранение адресных программ, таких как "Семейная ипотека".

Президент России Владимир Путин предложил расширить эту программу, чтобы поддержать семьи, желающие приобрести жилье в малых городах. Возраст детей не будет иметь значения, важно только, чтобы один из них был несовершеннолетним на момент заключения ипотечной сделки.