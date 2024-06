"Страшилки" — Эльвира Набиуллина про последствия от отмены льготной ипотеки

Крах строительного рынка в России не произойдет после отмены льготной ипотеки на новостройки под 8 процентов, уверена глава Банка России (ЦБ) Эльвира Набиуллина. На пресс-конференции по итогам решения о ключевой ставке она подчеркнула, что отказ от массовых государственных кредитов не приведет к провалу рынка и массовым увольнениям.

Фото: wikimedia.org by Ghirlandajo is licensed under GNU Free Documentation License