Завершено строительство небоскреба Moscow Towers в "Москва-Сити", как сообщили в компании NF Group, которая является эксклюзивным консультантом проекта.
Строительством занималась компания "Гранд Сити". Застройщик уже получил заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.
Многофункциональный комплекс Moscow Towers состоит из двух башен, соединенных общей стилобатной частью, в которой расположены апартаменты, офисы и торговые помещения. Высота 63-этажного комплекса составляет 287 метров, а его общая площадь превышает 411 тысяч квадратных метров.
Теперь застройщику осталось получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.
В отличие от риса или чечевицы, где готовность определяется прозрачностью воды, пшено требует особого внимания из-за своей склонности к горечи.