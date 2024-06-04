Завершено строительство Moscow Towers в «Москва-Сити»: новый этап развития комплекса завершен

Строительство небоскреба Moscow Towers завершено

0:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Завершено строительство небоскреба Moscow Towers в "Москва-Сити", как сообщили в компании NF Group, которая является эксклюзивным консультантом проекта.

Фото: commons.wikimedia.org by Gennady Grachev is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

Строительством занималась компания "Гранд Сити". Застройщик уже получил заключение о соответствии объекта требованиям технических регламентов и проектной документации.

Многофункциональный комплекс Moscow Towers состоит из двух башен, соединенных общей стилобатной частью, в которой расположены апартаменты, офисы и торговые помещения. Высота 63-этажного комплекса составляет 287 метров, а его общая площадь превышает 411 тысяч квадратных метров.

Теперь застройщику осталось получить разрешение на ввод объекта в эксплуатацию.