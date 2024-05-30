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Семейную ипотеку хотят распространить на бездетных, готовых рожать только после улучшения жилищных условий

Аналитик предложила включить в семейную ипотеку тех, кто только планирует детей

1:07
Недвижимость

Для стимулирования рождаемости семейную ипотеку нужно распространить и на бездетных, считает независимый аналитик рынка недвижимости Екатерина Литвиненко. Она разъяснила РИАМО свою точку зрения.

Аналитик предложила включить в семейную ипотеку тех, кто только планирует детей
Фото: mos.ru is licensed under public domain

Эксперт пояснила, что многие молодые семьи не готовы обзавестись потомством в силу стеснённых жилищных условий. Поэтому необходимо включить в льготную программу тех, кто планирует рождение ребёнка в ближайшее время.

Кроме того, неплохо бы расширить семейную ипотеку на вторичное жильё, добавила она.

Злоупотреблений можно избежать, ограничив количество выданных ипотечных кредитов на льготных условиях.

"На мой взгляд, действенным ограничением по семейной ипотеке, который позволит ограничить аппетиты инвесторов и даст возможность нуждающимся семьям решить жилищный вопрос, станет запрет на приобретение по льготной программе более одного жилья к уже имеющемуся", — пояснила Литвиненко.

Напомним, действующая программа семейной ипотеки завершается до 1 июля.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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