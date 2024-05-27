Недвижимость в Сочи слишком переоценена, лучше купить жильё на Бали, посоветовала риелтор

Покупка недвижимости в качестве вложений на Бали намного выгоднее по сравнению с Сочи, уверена руководитель индонезийского подразделения агентства недвижимости "Этажи" и основатель Global Investment Property Ольга Горхиян. Она объяснила URA.RU своё мнение.
Жильё в Сочи сильно переоценено — квадратный метр в новостройке стоит около 3 300 долларов (более 302 тысяч рублей). А перспективы сомнительны. "Стоит ожидать падение рынка, особенно когда закроется окно льготной ипотеки в России", — предрекла риелтор.
Средняя цена недвижимости на Бали стартует от 1700-2800 долларов (155-256,5 тысяч рублей) за квадратный метр.
"Я считаю, потенциал роста в два раза в течение трёх-пяти лет крайне вероятен", — предсказала Горхиян.
Она привела также данные по недвижимости в других странах.
Минимальная цена — от 165 тысяч долларов (14,8 млн рублей) с рассрочкой до трёх лет.
Резидентская виза на два года — 204 тысяч долларов (18,4 млн рублей).
Золотая виза на 10 лет — 545 тысяч долларов (49,1 млн рублей).
От 95 тысяч долларов (7,6 млн рублей) с рассрочкой до окончания строительства (два-три года) и первоначальным взносом 30%.
От 54 тысяч долларов (4,8 млн рублей), рассрочка на время строительства 12-18 месяцев, первоначальный взнос составляет 30-50%.
Вид на жительство — 219 тысяч долларов (19,7 млн рублей).
Гражданство — более 438 тысяч долларов (39,1 млн рублей).
На Бали — от 70 тысяч долларов (6,2 млн рублей), а в целом по стране можно найти и дешевле.
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