Финляндия готовится ввести ограничения на приобретение жилья гражданами России

Финляндия запретит покупать недвижимость россиянам

0:52 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Группа экспертов Министерства обороны Финляндии предложила инициировать запрет на приобретение недвижимости в стране гражданам России. Сообщение о планируемом запрете было опубликовано пресс-службой ведомства.

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Согласно отчету группы, лица, чьи страны гражданства признаны Евросоюзом нарушившими территориальную целостность, суверенитет и независимость других стран, лишатся возможности приобрести жилье в Финляндии. Также предлагается ограничить доступ к недвижимости гражданам стран, которые могут представлять угрозу национальной безопасности Финляндии или финских компаний, а также компаниям, связанным с гражданами этих стран или находящимися под их влиянием. Однако эти ограничения не затронут граждан Финляндии с двойным гражданством или обладателей видов на жительство в стране.