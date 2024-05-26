Джейн Сеймур продает историческую усадьбу Тюдоров за 16 миллионов долларов

Актриса Джейн Сеймур продаёт своё поместье XVI века за $16 млн

1:25 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Британская актриса Джейн Сеймур, известная по исторической драме "Доктор Куин: Женщина-врач" и фильмам о Джеймсе Бонде, решила продать свою усадьбу эпохи Тюдоров. Как сообщает New York Post (NYP), она оценила елизаветинский особняк почти в 16 миллионов долларов.

Фото: geograph.org.uk by Bob Jones is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Поместье Святой Екатерины, расположенное на юге Англии, было построено в конце XVI века для монахов Батского аббатства и имеет более 400 лет истории. Сеймур приобрела его в 1984 году, когда влюбилась в это место во время съемок телесериала "Таверна "Ямайка"". После значительной реконструкции актриса сдавалась поместье в аренду киностудиям. Также в стенах этого особняка свои альбомы записывали британские рок-группы Cure, Radiohead и New Order.

Ремонт не изменил оригинальный интерьер, сохранив кессонные потолки, гипсовую резьбу и дубовые полы. В доме также остались муллионные окна и камины. Усадьба занимает 5,7 гектара и включает главное здание с 11 спальнями, коттедж и гостевой домик с еще восемью спальнями. На территории есть теннисный корт, террасы, старинный десятинный амбар, оранжерея, а также яблоневые и вишневые сады.