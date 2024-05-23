Мутко назвал долю россиян, которым недоступна никакая ипотека

До 40% россиян не могут взять ипотеку ни на каких условиях, сообщил глава компании "Дом.РФ" Виталий Мутко на правительственном часе в Госдуме в среду.
Завершая своё выступление перед депутатами, он признался, что хотел бы осветить ещё одну тему, но не может из-за нехватки времени. "Это, конечно, тема "Обеспеченность жильём тех граждан, которые не способны взять ипотеку", — пояснил Мутко.
"Под 40 процентов людей её не возьмут, даже если нулевая ставка будет", — уточнил он.
Для них "Дом.РФ" предлагает программы социальной аренды, которая частично субсидируется государством.
"У нас до миллиона квадратных метров, мы номер один арендодатор в стране", — похвалился Мутко.
Он привёл в пример дальневосточную аренду — молодые специалисты, приезжающие в регион, платят за квартиру 25% от рыночной стоимости.
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