Продление субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей до 2030 года

Выплаты по ипотеке для многодетных семей будут продлены на 7 лет

1:09 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Срок выплаты субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей планируется продлить на семь лет. Государственная Дума одобрила законопроект в первом чтении. Эта субсидия составляет 450 тысяч рублей и предназначена для погашения жилищных кредитов.

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В настоящее время программа действует до 1 июля 2024 года. В соответствии с новым законопроектом, семьи смогут получать субсидию при рождении третьего и последующих детей до 31 декабря 2030 года. Сейчас конечный срок установлен на 31 декабря 2023 года. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года, тогда как по действующим правилам этот срок ограничен 1 июля 2024 года.

Законопроект о продлении выплат был внесен в Государственную Думу в апреле. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.