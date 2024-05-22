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Продление субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей до 2030 года

Выплаты по ипотеке для многодетных семей будут продлены на 7 лет

1:09
Недвижимость

Срок выплаты субсидии на погашение ипотеки для многодетных семей планируется продлить на семь лет. Государственная Дума одобрила законопроект в первом чтении. Эта субсидия составляет 450 тысяч рублей и предназначена для погашения жилищных кредитов.

Выплаты по ипотеке для многодетных семей будут продлены на 7 лет
Фото: www.flickr.com by Кэтрин Скотт is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

В настоящее время программа действует до 1 июля 2024 года. В соответствии с новым законопроектом, семьи смогут получать субсидию при рождении третьего и последующих детей до 31 декабря 2030 года. Сейчас конечный срок установлен на 31 декабря 2023 года. Кредитный договор должен быть заключен до 1 июля 2031 года, тогда как по действующим правилам этот срок ограничен 1 июля 2024 года.

Законопроект о продлении выплат был внесен в Государственную Думу в апреле. Тогда председатель Госдумы Вячеслав Володин отметил, что документ будет рассмотрен в приоритетном порядке.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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