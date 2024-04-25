Экономист оценила финансовые возможности жителей Подмосковья для выплаты ипотеки: всё очень печально

Средней зарплаты в Подмосковье никак не хватит на ипотеку, оценила экономист

1:30 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Средней зарплаты в Подмосковье никак не хватит на ипотеку, оценила доцент РЭУ им. Г. В. Плеханова кандидат экономических наук Ольга Тарасова. Она поделилась своими выкладками с изданием Regions.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Ранее были обнародованы результаты исследования компании "Мир квартир" и финансового маркетплейса "Выберу.ру", по которым ни в одном крупном городе РФ жители не зарабатывают столько, чтобы позволить себе ипотеку — в среднем доход вдвое меньше ежемесячного платежа. Этому очень удивились в Госдуме.

Двухкомнатная квартира в Московской области стоит около 8 миллионов. Если взять ипотеку на 30 лет с первоначальным взносом в 2,7 миллиона рублей (чуть более 30%), придётся в месяц платить около 80 тысяч, прикинула с помощью ипотечного калькулятора Тарасова. А средняя зарплата в области — чуть более 71 тысячи рублей, напомнила она.

"Это показывает, что несубсидируемая ипотека при нынешнем уровне ключевой ставки является практически нереальным инструментом для улучшения жилищных условий", — резюмировала экономист.

По её мнению, на ипотеку должно тратиться не более 35-40% дохода, а то не на что будет жить.

Именно поэтому 80-90% ипотек на первичном рынке — субсидируемые государством, заключила Тарасова.