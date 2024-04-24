Лучший инвестиционный инструмент: подсчитан доход от вложений в офисную недвижимость в Москве

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Доход от офиса в Москве, купленного на стадии котлована, достигает 40%

1:34
Недвижимость

За время строительства среднестатистический московский офис дорожает на 40%, подсчитали аналитики консалтинговой компании CORE.XP. С их выкладками ознакомились "Известия".

Доход от офиса в Москве, купленного на стадии котлована, достигает 40%
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

Коммерческая недвижимость этого сегмента внутри МКАД дороже аналогичной за её пределами почти втрое, сообщила руководитель департамента офисной недвижимости и направления интегрированных решений для клиентов CORE.XP Ирина Хорошилова. "Стоимость офисных объектов за пределами МКАД на 47% меньше, чем в его границах, где средняя цена по Москве на строящиеся офисные объекты достигла 507 тысяч рублей за 1 квадратный метр", — уточнила она.

Тем не менее небольшой офис площадью до 100 кв. м сравним по цене с двухкомнатной квартирой в новостройках бизнес-класса, особенно если покупать его на ранней стадии строительства.

"Сейчас, по нашим оценкам, стоимость актива со стадии котлована до ввода в эксплуатацию может вырасти в среднем на 40%. А исходя из ретроспективы цен на офисную недвижимость за последние 10 лет, потенциальная доходность может составить 70%", — заявила эксперт.

Подорожанию способствует сокращение количества свободных офисных площадей из-за затягивания строительства уже начатых объектов, добавила она.

Ранее "Строительная газета" обратила внимание на рост арендной платы за офисы из-за замедления строительства бизнес-центров.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
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