Цены на аренду офисов в Москве рванули ввысь, и вот почему

Аренда офисов в Москве подорожала более чем на 2,2% с начала года

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Средняя арендная плата за офисные площади в Москве выросла до 26,4 тысячи рублей за квадратный метр в год в классе A (+2,2%) и до 18,7 тысячи рублей за квадратный метр в год в классе B (+2,4%), пишет "Стройгазета", ознакомившаяся с отчётом NF Group.

Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

В компании объяснили подорожание активным спросом на офисную недвижимость и вымыванием более бюджетных предложений. Там предположили дальнейший рост цен ввиду довольно ограниченного количества строящихся объектов коммерческой недвижимости.

Сейчас в Москве арендаторам предлагается около 18,3 миллионов квадратных метров офисной недвижимости. В I квартале 2024 года разрешение на ввод в эксплуатацию получил только один офисный центр — "Парк Легенд". В нём сдают 45,2 тысячи квадратных метров, что в 1,7 раза больше аналогичных показателей за тот же период прошлого года. Всего ввести в строй планируется более 817 тысяч квадратных метров офисной недвижимости — 64% для продажи, 34% для аренды.

Рост ставок всё больше вытесняет арендаторов офисных помещений за ТТК — "в ранее невостребованные локации", прокомментировала директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина.