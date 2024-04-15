Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Бербок опять демонстрирует "двойные стандарты"
Глава ФЛГР Вяльбе перечислила лыжников, разочаровавших её в нынешнем сезоне
Шон Леви сообщил, что "Дэдпул и Росомаха" будет не похож на первые части
Актёр Никита Кологривый рассказал, что его отчим служит в ВСУ
Воздушные мини-фриттаты на завтрак: вкусный вариант омлета
При выборе врача нужно обращать внимание на его общение с пациентом
В Тюменской области суд приговорил местного жителя к четырем годам колонии за пособничество мошенникам
Вкусный десерт с орехами и шоколадом: для здоровья щитовидки
Порча имущества, вызванная экстремистскими мотивами, будет наказываться сроком до пяти лет
Цены на аренду офисов в Москве рванули ввысь, и вот почему

Аренда офисов в Москве подорожала более чем на 2,2% с начала года

1:28
Недвижимость

Средняя арендная плата за офисные площади в Москве выросла до 26,4 тысячи рублей за квадратный метр в год в классе A (+2,2%) и до 18,7 тысячи рублей за квадратный метр в год в классе B (+2,4%), пишет "Стройгазета", ознакомившаяся с отчётом NF Group.

Аренда офисов в Москве подорожала более чем на 2,2% с начала года
Фото: Министерство имущественных отношений Московской области is licensed under Public domain

В компании объяснили подорожание активным спросом на офисную недвижимость и вымыванием более бюджетных предложений. Там предположили дальнейший рост цен ввиду довольно ограниченного количества строящихся объектов коммерческой недвижимости.

Сейчас в Москве арендаторам предлагается около 18,3 миллионов квадратных метров офисной недвижимости. В I квартале 2024 года разрешение на ввод в эксплуатацию получил только один офисный центр — "Парк Легенд". В нём сдают 45,2 тысячи квадратных метров, что в 1,7 раза больше аналогичных показателей за тот же период прошлого года. Всего ввести в строй планируется более 817 тысяч квадратных метров офисной недвижимости — 64% для продажи, 34% для аренды.

Рост ставок всё больше вытесняет арендаторов офисных помещений за ТТК — "в ранее невостребованные локации", прокомментировала директор департамента офисной недвижимости NF Group Мария Зимина.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Историк моды Александр Васильев высказался о "немытой" Европе: ванны — привилегия аристократов

Бывший ведущий шоу "Модный приговор" Александр Васильев объяснил, правда ли жители средневековой Европы отличались нечистоплотностью.

Историк моды Александр Васильев развеял миф о "немытой" Европе
Вдова Михаила Круга в три раза повысила гонорар за выступления
Стало известно, сколько стоит выступление на корпоративе вдовы Михаила Круга и его сына
Лепс вышел из себя на концерте в Костроме
Цветут до поздней осени: эти очаровательные цветы завоевали сердца садоводов
России выгоден конфликт между Израилем и Ираном, но никак не война между ними Любовь Степушова Готовится окружение Работино, в Славянске уничтожены первые французские наёмники Дмитрий Плотников TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Двойная польза: посадите рядом с луком эту культуру — избавите овощ от вредителя
Пора выкидывать и брать новую модель: эти породы собак вышли из моды и оказались на улице
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Беременная участница "Дома-2" Алиана Устиненко вызвала хейт среди поклонников, после новостей о поле будущего ребенка
Последние материалы
Певец Митя Фомин сделал селфи со своей родной сестрой
Политолог Бридже допустил эскалацию конфликта между Ираном и Израилем
ТОП-5 пород кошек для семей с детьми
Перенджиев объяснил атаки ВСУ на ЗАЭС желанием Киева запугать Россию и Запад
Фермер из Белгорода: работа под обстрелами. Репортаж
Топ-5 пород диких кошек
Породы кошек, которые могут дожить до 25 лет
Эксперт Хазин: инвестирование в золото — лучший способ сохранить свои сбережения
Татьяна Позднякова: атмосферное давление на этой неделе изменится
Сибирские учёные открыли в Чёрном море новый вид простейших
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников