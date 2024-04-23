Эксперты разъяснили, почему москвичи платят меньше за тепло, чем жители регионов

Тарифы на отопление зависят от плотности населения, объяснил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. Он также назвал РИА Недвижимость факторы, влияющие на стоимость тепла.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился, почему при больших доходах москвичи платят за отопление меньше, чем жители регионов.
Когда плотность населения и инфраструктуры выше, соответственно, больше расход энергоносителя, — тогда тариф ниже, объяснил Долматов.
"Чем больше абонентская база и чем компактнее проживают потребители, тем дешевле будет стоить коммунальный ресурс", — подтвердил эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.
Он также призвал не брать за показатель московские тарифы. "В Москве уникальная ситуация — единый поставщик в лице Московской объединенной энергетической компании, много потребителей, хорошие сети, много промышленных потребителей, субсидии из бюджета", — заметил специалист.
По его мнению, сделать тарифообразование прозрачнее поможет тотальное оснащение теплосетей приборами учёта на всём пути от генерации до конечного потребителя, включая счётчики в квартирах.
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