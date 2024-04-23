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Эксперты разъяснили, почему москвичи платят меньше за тепло, чем жители регионов

Тарифы на отопление зависят от плотности населения

1:20
Недвижимость

Тарифы на отопление зависят от плотности населения, объяснил директор Института экономики и регулирования инфраструктурных отраслей НИУ ВШЭ Илья Долматов. Он также назвал РИА Недвижимость факторы, влияющие на стоимость тепла.

Тарифы на отопление зависят от плотности населения
Фото: Unsplash by Dominik Kuhn is licensed under CC0

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин возмутился, почему при больших доходах москвичи платят за отопление меньше, чем жители регионов.

Когда плотность населения и инфраструктуры выше, соответственно, больше расход энергоносителя, — тогда тариф ниже, объяснил Долматов.

"Чем больше абонентская база и чем компактнее проживают потребители, тем дешевле будет стоить коммунальный ресурс", — подтвердил эксперт проекта "Народный фронт. Аналитика" Павел Склянчук.

Он также призвал не брать за показатель московские тарифы. "В Москве уникальная ситуация — единый поставщик в лице Московской объединенной энергетической компании, много потребителей, хорошие сети, много промышленных потребителей, субсидии из бюджета", — заметил специалист.

По его мнению, сделать тарифообразование прозрачнее поможет тотальное оснащение теплосетей приборами учёта на всём пути от генерации до конечного потребителя, включая счётчики в квартирах.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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