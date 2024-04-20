Эксперты отмечают рост спроса на лесопиломатериалы и электроинструменты в загородном строительстве

Эксперты отмечают растущий спрос на материалы для загородного строительства

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Эксперты сообщили, что в России наблюдается увеличение спроса на строительные материалы для загородных домов, что привело к росту спроса на лесопиломатериалы и древесные плиты на 15% по сравнению с предыдущим годом. Коммерческий директор СТД "Петрович" Константин Мельников отметил, что этот тренд связан с повышенным интересом к каркасному домостроению и электроинструментам. Спрос на штукатурку и строительный инвентарь также увеличился, согласно данным пресс-службы "Максидом".

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Однако, замгендиректор компании "Каширский двор" Борис Сидоров отмечает, что в Московском регионе наблюдается снижение спроса на обои на фоне предпочтения потребителей дереву, декоративной штукатурке и краскам в качестве отделочных материалов.

Эксперты также отмечают рост цен на строительные материалы из-за увеличения стоимости грузоперевозок, удорожания оборудования и запасных частей для лесозаготовки, а также из-за повышения зарплат сотрудников предприятий. По данным Мельникова, за год цены на лесопиломатериалы и древесные плиты выросли в среднем на 15-20%, а цены на электроинструмент увеличились на 10%. Сидоров добавил, что цены на металлические изделия для загородного строительства увеличились до 60%, а на паро- и теплоизоляцию — до 25%.