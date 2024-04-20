Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
На Украине военком открыл огонь из-за нападения мирных граждан
Александр Ревва опубликовал фото со своей свадьбы из семейного архива
Фильм "Мастер и Маргарита" собрал полные кинозалы в Казахстане
Учёные из США считают, что умным подросткам не грозит в старости деменция
Актёр Максим Виторган встретился с сыном Платоном от Ксении Собчак
SecurityLab: учёные NASA изобрели безмоторный двигатель
Термическое разрушение моторного масла: почему это опасно и как избежать проблем
Прямые рейсы в Зимбабве и Намибию появятся из России
Как уберечь от змей дачный участок
Эксперты отмечают рост спроса на лесопиломатериалы и электроинструменты в загородном строительстве

Эксперты отмечают растущий спрос на материалы для загородного строительства

1:27
Недвижимость » Аналитика

Эксперты сообщили, что в России наблюдается увеличение спроса на строительные материалы для загородных домов, что привело к росту спроса на лесопиломатериалы и древесные плиты на 15% по сравнению с предыдущим годом. Коммерческий директор СТД "Петрович" Константин Мельников отметил, что этот тренд связан с повышенным интересом к каркасному домостроению и электроинструментам. Спрос на штукатурку и строительный инвентарь также увеличился, согласно данным пресс-службы "Максидом".

Эксперты отмечают растущий спрос на материалы для загородного строительства
Фото: commons.wikimedia.org by K-spring is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Однако, замгендиректор компании "Каширский двор" Борис Сидоров отмечает, что в Московском регионе наблюдается снижение спроса на обои на фоне предпочтения потребителей дереву, декоративной штукатурке и краскам в качестве отделочных материалов.

Эксперты также отмечают рост цен на строительные материалы из-за увеличения стоимости грузоперевозок, удорожания оборудования и запасных частей для лесозаготовки, а также из-за повышения зарплат сотрудников предприятий. По данным Мельникова, за год цены на лесопиломатериалы и древесные плиты выросли в среднем на 15-20%, а цены на электроинструмент увеличились на 10%. Сидоров добавил, что цены на металлические изделия для загородного строительства увеличились до 60%, а на паро- и теплоизоляцию — до 25%.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Иосиф Пригожин показал фотографии со дня рождения певицы Валерии: 21 год в танце

Продюсер Иосиф Пригожин показал гостей и огромный торт со дня рождения певицы Валерии.

Певица Валерия с размахом отпраздновала свой день рождения
Мария Шукшина разместила пост с критикой признания Ольги Бузувой лучшей телеведущей
Мария Шукшина опубликовала гневный пост по поводу признания Бузовой лучшей телеведущей России
Самый большой айсберг в мире неуклонно движется к северу. Посмотрите, как он выглядит из космоса
Пять вариантов брюк на весну, чтобы выглядеть выше
Атаки с флангов в Часов Яре, враг продолжает убивать мирных граждан РФ Дмитрий Плотников Caliber.Az: Армения и Запад заключили секретный пакт о военном сотрудничестве Андрей Николаев Женщина — более жизнеспособное дитя природы, да ещё и с возможностями омолаживания Сергей Лебедев
Шестилетняя дочь Полины Гагариной серьёзно объяснила отцу, откуда берутся дети
Принц Уильям изменился до неузнаваемости
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Олимпийский чемпион Мальцев выразил благодарность Усманову за то. что он помог спортсмену в лечении
Последние материалы
Эксперты отмечают растущий спрос на материалы для загородного строительства
Учёные из США считают, что умным подросткам не грозит в старости деменция
Актёр Максим Виторган встретился с сыном Платоном от Ксении Собчак
SecurityLab: учёные NASA изобрели безмоторный двигатель
Термическое разрушение моторного масла: почему это опасно и как избежать проблем
Прямые рейсы в Зимбабве и Намибию появятся из России
Как уберечь от змей дачный участок
Три самые эффективные процедуры для быстрого уменьшения отека
На 49 году жизни скончался актёр Юрий Омельченко
Официальная стоимость квадратного метра в Самаре составляет 36т рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников