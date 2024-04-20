Самара: стоимость жилья в первом квартале 2024 года - 36 674 рубля за кв. метр

Официальная стоимость квадратного метра в Самаре составляет 36т рублей

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

В первом квартале 2024 года власти города Самара объявили, что стоимость одного квадратного метра жилья составляет 36 674 рубля.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under public domain

Этот показатель устанавливается как норматив для расчета социальных выплат, предоставляемых молодым семьям в рамках федерального проекта "Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг".

Эта информация содержится в постановлении Администрации Самары и связана с государственной программой Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации".