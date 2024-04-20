Как приобрести квартиру без ипотеки: альтернативные методы, о которых вы не знали

Названы 3 способа покупки квартиры без ипотеки

1:28 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Когда семья задумывается о приобретении квартиры, обычно первым делом вспоминают об ипотеке. Однако, не всегда это подходит. Юрист поделился альтернативными методами приобретения недвижимости.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы by Москомархитектура is licensed under CC0

Олег Дубинин, соучредитель адвокатского бюро "Дубинин, Финкель и партнеры", член Ассоциации юристов России, рассказал о трех способах покупки квартиры без привлечения ипотеки.

Во-первых, застройщики предлагают рассрочку на покупку квартир. Это выгодно для покупателя, так как не приходится платить проценты по кредиту, и не нужно оформлять залог в банке. Однако следует учитывать, что стоимость жилья будет разделена на части.

Другой вариант — лизинг при покупке вторичного жилья. Здесь жильцы платят арендную плату за квартиру каждый месяц. Хотя собственником будет лизинговая компания, жильцы впоследствии смогут выкупить квартиру.

"Этот метод чаще используется для покупки низколиквидных объектов, которые сложно продать на данный момент", — предупредил адвокат.

И последний из них — trade-in. По этой схеме клиент получает скидку на новую квартиру от 1 до 3%. А старую квартиру помогают быстро продать. Покупателем выступает застройщик, который выкупает жилье по более низкой цене, чем на рынке, и получает клиента, готового заселиться в дом практически сразу после сделки.