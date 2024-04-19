Элитный таунхаус Чекалиных в закрытом поселке: роскошь и уединение за 150 млн рублей

Чекалины продают таунхаус за 150 млн рублей — в чем особенность

1:38 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

На продажу выставлен трехэтажный таунхаус Чекалиных с лифтом, шестью спальнями, санузлами, просторной гардеробной и летней верандой в элитном закрытом поселке "Ильинка" в Красногорске. Владельцы, чьи брачные отношения подошли к концу, ожидают получить за него 150 миллионов рублей, сообщает сайт aif. ru.

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Этот особняк общей площадью в 450 квадратных метров привлек внимание во время обысков, проводившихся у блогеров в рамках расследования уголовного дела о неуплате налогов. Съемка оперативной камеры позволила всем увидеть его.

Недавно корреспондент aif. ru отправился в этот поселок, чтобы увидеть, как выглядит дом за 150 миллионов рублей. Путь к поселку пролегал через типичные подмосковные деревни с скромными домами и роскошные закрытые поселки с высокими оградами. По словам таксиста, я почти не узнал, когда прибыл, так как окрестности выглядели обычно. После разговора с сотрудниками местного ресторана стало ясно, что жители поселка редко появляются в общественных местах пешком.

Дом Чекалиных, расположенный в глубине поселка, недоступен для взгляда снаружи. Охранники сообщили, что семья уже давно не проживает там, и посетить его внутрь нельзя. В поселке царит атмосфера уединения, и жители не проявляют особого интереса к общению друг с другом. Вместо этого они предпочитают оставаться в пределах своих семей и избегать неприятностей.