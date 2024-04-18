Новые возможности приобретения жилья: альтернативы ипотеке, которые стоит рассмотреть

Эксперты назвали способы покупки жилья без ипотеки

2:08 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Мнение

Помимо использования ипотеки, есть и другие варианты, которые помогают россиянам с приобретением квартиры, поделился информацией Олег Дубинин, соучредитель адвокатского бюро "Дубинин, Финкель и партнеры", а также член Ассоциации юристов России.

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Первым способом, который он упомянул, является возможность воспользоваться рассрочкой, предлагаемой застройщиками. Он отметил, что ранее этот вариант чаще всего предусматривал срок до 1 года, но в настоящее время многие застройщики готовы предложить рассрочку до момента сдачи объекта. Клиенты, выбирающие эту опцию, видят в ней значительные преимущества: объект не оказывается в залоге у банка, нет начисления процентов по кредиту, и сумма платежей разбивается на равные части.

Еще одним, менее распространенным, способом является лизинг. Это схожая с рассрочкой программа, но с добавленной ежемесячной арендной платой. Отличие от ипотеки заключается в том, что до полной оплаты объекта его собственником остается лизинговая компания, однако клиент может выкупить его впоследствии.

Как пояснил Дубинин, такие программы чаще всего применяются на вторичном рынке жилья, поскольку застройщики не всегда готовы идти на сделки в лизинг из-за динамики цен и износа объектов. Обычно по таким схемам покупают низколиквидные объекты.

Еще один вариант предлагается крупными застройщиками — сдать свое текущее жилье в trade-in и купить у них новое. Это позволяет клиентам получить квартиру без ожидания продажи своего объекта, что сокращает время на покупку в новостройке. Однако следует учитывать, что застройщики обычно предлагают выкуп по цене ниже рыночной, хотя могут предоставить скидку на новый объект. Тем не менее, количество сделок по такой схеме растет, так как она выгодна для всех сторон: клиенты моментально получают жилье, а застройщики ускоряют реализацию своих проектов.