Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обновления 2024 года для Lucid Air Grand Touring: улучшения и новая оценка дальности
Женщины-полицейские спасли от похищения туристку во время тайского Нового года
Science Advances: археологи обнаружили свидетельства жертвоприношений в Европе
Фармкомпания AstraZeneca обратилась в СК РФ из-за нарушения патентных прав
МТС банк планирует выйти на страховой рынок
Новые финансовые меры FATF обяжут банки сверять данные клиентов
Как достичь быстрой и элегантной прически
Российские снайперы уничтожили руководителя подразделения контрснайперов ВСУ
Максим Галкин* рассказал о радостной семейной жизни
Новые возможности приобретения жилья: альтернативы ипотеке, которые стоит рассмотреть

Эксперты назвали способы покупки жилья без ипотеки

2:08
Недвижимость » Мнение

Помимо использования ипотеки, есть и другие варианты, которые помогают россиянам с приобретением квартиры, поделился информацией Олег Дубинин, соучредитель адвокатского бюро "Дубинин, Финкель и партнеры", а также член Ассоциации юристов России.

Эксперты назвали способы покупки жилья без ипотеки
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

Первым способом, который он упомянул, является возможность воспользоваться рассрочкой, предлагаемой застройщиками. Он отметил, что ранее этот вариант чаще всего предусматривал срок до 1 года, но в настоящее время многие застройщики готовы предложить рассрочку до момента сдачи объекта. Клиенты, выбирающие эту опцию, видят в ней значительные преимущества: объект не оказывается в залоге у банка, нет начисления процентов по кредиту, и сумма платежей разбивается на равные части.

Еще одним, менее распространенным, способом является лизинг. Это схожая с рассрочкой программа, но с добавленной ежемесячной арендной платой. Отличие от ипотеки заключается в том, что до полной оплаты объекта его собственником остается лизинговая компания, однако клиент может выкупить его впоследствии.

Как пояснил Дубинин, такие программы чаще всего применяются на вторичном рынке жилья, поскольку застройщики не всегда готовы идти на сделки в лизинг из-за динамики цен и износа объектов. Обычно по таким схемам покупают низколиквидные объекты.

Еще один вариант предлагается крупными застройщиками — сдать свое текущее жилье в trade-in и купить у них новое. Это позволяет клиентам получить квартиру без ожидания продажи своего объекта, что сокращает время на покупку в новостройке. Однако следует учитывать, что застройщики обычно предлагают выкуп по цене ниже рыночной, хотя могут предоставить скидку на новый объект. Тем не менее, количество сделок по такой схеме растет, так как она выгодна для всех сторон: клиенты моментально получают жилье, а застройщики ускоряют реализацию своих проектов.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Константин Эрнст вернул Урганта на Первый канал

Шоумену исполнилось 46 лет.

Генеральный директор Первого канала Эрнст публично поздравил Урганта в эфире КВН
Академик Алексеенко назвал геотермальную энергию самой экологичной
На Земле найден абсолютно чистый и неисчерпаемый источник энергии
Опрыскайте бабушкину квартиру уксусом, и вот для чего
Готовящийся стать отцом Илья Авербух ответил на вопрос, кого хочет больше — мальчика или девочку
Русская Финляндия всегда купалась в русских рублях  Сергей Лебедев Израиль решает, чем ответить на однодневную "имиджевую" войну Ирана Юрий Бочаров ВС РФ совершили прорыв к Очеретину, поставив под удар две огромные группировки ВСУ Любовь Степушова
Дождутся из армии: это самые верные породы собак
Подруга Пугачевой рассказала, почему певица никогда не вернется в Россию
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Её нужно беречь от окон, собак, да вообще от всего: уникальная порода кошек
Последние материалы
Science Advances: археологи обнаружили свидетельства жертвоприношений в Европе
Фармкомпания AstraZeneca обратилась в СК РФ из-за нарушения патентных прав
МТС банк планирует выйти на страховой рынок
Новые финансовые меры FATF обяжут банки сверять данные клиентов
Как достичь быстрой и элегантной прически
Российские снайперы уничтожили руководителя подразделения контрснайперов ВСУ
Максим Галкин* рассказал о радостной семейной жизни
Запечённые картофельные дольки в пармезане: получаются аппетитными и хрустящими
Фотограф Игорь Подгорный запечатлел Петрозаводск период весеннего паводка
Эксперты рассказали, как приручить кошку
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников