Предсказано влияние сворачивания льготных программ ипотеки на стоимость недвижимости в России

Отмена льготной ипотеки приведёт к снижению цен на жильё на 10%, предрёк риелтор

1:27 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

По завершении льготных программ ипотеки жильё в России подешевеет не более чем на 10%, предрёк руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Своим прогнозом он поделился с РИАМО.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

По мнению риелтора, в Москве цены вообще не снизятся — там давно уже никакая льготная ипотека толком не работает.

Ранее директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев предупредил, что из всех льготных ипотечных программ государство намерено продлить только семейную — по предложению президента Владимира Путина, а ИТ-ипотека до конца года будет отменена.

"Самая популярная льготная жилищная программа сейчас — это семейная ипотека, а доля ИТ-ипотеки в общем количестве выдач небольшая. Кто из айтишников хотел — тот уже оформил льготный кредит, а тех, кто уехал за границу, эта программа в России не удержала", — прокомментировал Чурилов.

По его мнению, Минфин рассчитывает не только сэкономить бюджетные средства, но и хотел бы снижения цен на недвижимость.

Впрочем, значительной коррекции цен риелтор не ждёт — он полагает, что застройщики найдут другие способы стимулировать продажи, например, рассрочку.

Ранее депутат Алексей Говырин выступил за продолжение льготных программ ипотечного кредитования, но только если они станут более адресными.