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Предсказано влияние сворачивания льготных программ ипотеки на стоимость недвижимости в России

Отмена льготной ипотеки приведёт к снижению цен на жильё на 10%, предрёк риелтор

1:27
Недвижимость

По завершении льготных программ ипотеки жильё в России подешевеет не более чем на 10%, предрёк руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Своим прогнозом он поделился с РИАМО.

Отмена льготной ипотеки приведёт к снижению цен на жильё на 10%, предрёк риелтор
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

По мнению риелтора, в Москве цены вообще не снизятся — там давно уже никакая льготная ипотека толком не работает.

Ранее директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев предупредил, что из всех льготных ипотечных программ государство намерено продлить только семейную — по предложению президента Владимира Путина, а ИТ-ипотека до конца года будет отменена.

"Самая популярная льготная жилищная программа сейчас — это семейная ипотека, а доля ИТ-ипотеки в общем количестве выдач небольшая. Кто из айтишников хотел — тот уже оформил льготный кредит, а тех, кто уехал за границу, эта программа в России не удержала", — прокомментировал Чурилов.

По его мнению, Минфин рассчитывает не только сэкономить бюджетные средства, но и хотел бы снижения цен на недвижимость.

Впрочем, значительной коррекции цен риелтор не ждёт — он полагает, что застройщики найдут другие способы стимулировать продажи, например, рассрочку.

Ранее депутат Алексей Говырин выступил за продолжение льготных программ ипотечного кредитования, но только если они станут более адресными.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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