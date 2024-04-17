Предсказано влияние сворачивания льготных программ ипотеки на стоимость недвижимости в России

По завершении льготных программ ипотеки жильё в России подешевеет не более чем на 10%, предрёк руководитель агентства недвижимости IDEA Estate Максим Чурилов. Своим прогнозом он поделился с РИАМО.
По мнению риелтора, в Москве цены вообще не снизятся — там давно уже никакая льготная ипотека толком не работает.
Ранее директор департамента финполитики Минфина Алексей Яковлев предупредил, что из всех льготных ипотечных программ государство намерено продлить только семейную — по предложению президента Владимира Путина, а ИТ-ипотека до конца года будет отменена.
"Самая популярная льготная жилищная программа сейчас — это семейная ипотека, а доля ИТ-ипотеки в общем количестве выдач небольшая. Кто из айтишников хотел — тот уже оформил льготный кредит, а тех, кто уехал за границу, эта программа в России не удержала", — прокомментировал Чурилов.
По его мнению, Минфин рассчитывает не только сэкономить бюджетные средства, но и хотел бы снижения цен на недвижимость.
Впрочем, значительной коррекции цен риелтор не ждёт — он полагает, что застройщики найдут другие способы стимулировать продажи, например, рассрочку.
Ранее депутат Алексей Говырин выступил за продолжение льготных программ ипотечного кредитования, но только если они станут более адресными.
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