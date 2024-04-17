Открытые или закрытые полки в ванной: уютный и просторный дизайн без ощущения сужения

Какие полки выбрать для ванной комнаты — открытые или закрытые

1:04 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Необходимость в полках в ванной неоспорима — ведь куда же еще поместить все эти бутылочки, флаконы и тюбики? Однако возникает вопрос: стоит ли закрывать полки?

Фото: Pexels by Curtis Adams is licensed under CC0

На первый взгляд, кажется логичным хранить шампуни, одеколоны, кремы и мыло в закрытых шкафчиках, чтобы избежать визуального беспорядка.

Однако эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино рекомендует использовать открытые полки в ванной комнате.

Почему открытые полки предпочтительнее закрытых?

Большинство ванных комнат не отличаются избыточным пространством, и закрытые шкафы могут только уменьшить его.

Поэтому вариант с открытыми полками более предпочтителен, так как они не создают визуального ощущения сужения пространства.

Однако важно не перегружать полки вещами — освободите место, чтобы сохранить ощущение свободы и легкости. Если у вас слишком много предметов для хранения, то, возможно, стоит все же рассмотреть использование закрытых шкафов, чтобы не загромождать пространство.