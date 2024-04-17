Открытые или закрытые полки в ванной: уютный и просторный дизайн без ощущения сужения

Необходимость в полках в ванной неоспорима — ведь куда же еще поместить все эти бутылочки, флаконы и тюбики? Однако возникает вопрос: стоит ли закрывать полки?
На первый взгляд, кажется логичным хранить шампуни, одеколоны, кремы и мыло в закрытых шкафчиках, чтобы избежать визуального беспорядка.
Однако эксперт по дизайну и интерьеру Юлия Тычино рекомендует использовать открытые полки в ванной комнате.
Почему открытые полки предпочтительнее закрытых?
Большинство ванных комнат не отличаются избыточным пространством, и закрытые шкафы могут только уменьшить его.
Поэтому вариант с открытыми полками более предпочтителен, так как они не создают визуального ощущения сужения пространства.
Однако важно не перегружать полки вещами — освободите место, чтобы сохранить ощущение свободы и легкости. Если у вас слишком много предметов для хранения, то, возможно, стоит все же рассмотреть использование закрытых шкафов, чтобы не загромождать пространство.
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