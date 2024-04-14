Сатин или ткань: какой материал натяжного потолка лучше всего подходит для вашей кухни

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Плюсы и минусы натяжного потолка на кухне, а также советы по выбору материала

1:50
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Установка натяжного потолка — это удобное решение, которое может существенно облегчить ремонтные работы. Однако, когда дело касается кухни, выбор материала требует особого внимания.

Плюсы и минусы натяжного потолка на кухне, а также советы по выбору материала
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

В зависимости от предпочтений и потребностей, можно рассмотреть различные варианты материалов, такие как матовый, глянцевый, сатиновый или тканевый.

Юлия Тычино, эксперт в области дизайна и интерьера, поделилась советами по выбору подходящего материала для натяжного потолка на кухне.

Матовый или глянцевый
Вопрос материала вызывает некоторые споры. Глянцевые поверхности из ПВХ часто считаются устаревшими.

Матовые отделки выглядят более изящно, гармонично сочетаясь с различными цветовыми палитрами. Кроме того, выбор белых оттенков для матовых поверхностей обширен, что облегчает подбор нужного.

Однако, глянцевые поверхности эффективно отражают свет, что может быть полезно в помещениях с ограниченным естественным освещением. Но следует учитывать, что уход за глянцевыми поверхностями требует более частого и тщательного мытья.

На блестящей поверхности будут видны отпечатки пальцев и различные загрязнения.

Сатиновый или тканевый
Сатиновые материалы могут быть хорошим компромиссом для тех, кто не может определиться между матовым и глянцевым.

Они также изготавливаются из ПВХ, но имеют особую текстуру.

Тканевые потолки придают интерьеру оригинальность и могут вписаться как в классический, так и в современный стиль. Однако, для кухни тканевые потолки могут быть не самым практичным решением, так как уход за ними требует особого внимания.

Кроме того, тканевые потолки не обеспечивают защиту от воды, что особенно важно для помещений кухни и ванных комнат, где вероятность затопления выше.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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