Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Врач-аллерголог Логина сообщила о мерах предосторожности во время сезона аллергии
Daily Mail: самая щедрая пенсионная система в мире действует в Испании
Отец мужа Елены Блиновской отреагировал на новость об отправке сына на СВО
Названа максимальная высота, на которую могут подняться воздушные шарики
Чиа семена, греческий йогурт и другие перекусы, которые способствуют снижению веса за несколько недель
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
На экранах смартфонов обнаружены бактерии под названием Bacillus, золотистый стафилококк и штамм MRSA
Ветеринары рассказали, как подобрать корм для старого питомца
Как получить ранний урожай огурцов?
Российские банки ужесточают условия ипотеки: почему больше половины заявок отклоняются банками

Из-за долгов банки все чаще отказывают россиянам в выдаче ипотечных кредитов

3:20
Недвижимость » Аналитика

Почти половина заявок на ипотеку для приобретения готового жилья в российских банках оказывается недействительной, причем основная причина отказов связана с высоким уровнем долгов у потенциальных заемщиков. Об этом сообщили представители федеральной компании "Этажи".

Из-за долгов банки все чаще отказывают россиянам в выдаче ипотечных кредитов
Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Отмечается, что банки продолжают ужесточать требования к заемщикам в контексте действующих ограничений со стороны Центробанка РФ, и это затрагивает все программы ипотечного кредитования. По оценкам экспертов компании "Этажи", процент одобряемых ипотечных кредитов на вторичном рынке снизился с 60,4% в декабре 2023 года до 52,8% в апреле 2024 года. Аналогичная ситуация наблюдается и на первичном рынке, где доля одобренных заявок за этот же период сократилась с 65,7% до 61,9%.

"Требования к заемщикам становятся всё более строгими, что уменьшает доступность ипотеки для приобретения недвижимости любого типа. На ближайшую перспективу не стоит рассчитывать на смягчение условий", — подчеркнула заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

Она отметила, что риск отказа в получении кредита выше у владельцев кредитных карт, даже если они никогда не пользовались ими.

"При расчете максимальной долговой нагрузки банки учитывают все возможные затраты будущего заемщика, включая рассрочки, обязательные платежи и даже одобренные, но не использованные кредиты", — пояснила Решетникова.

Она также отметила, что банк может отказать в выдаче кредита, даже если заемщик получил одобрение в нескольких банках, и наоборот: множество отказов за короткий промежуток времени также может послужить причиной отказа.

"Россиянам следует регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы убедиться в корректности информации о закрытии предыдущих займов", — советует эксперт.

Она также рекомендует закрыть кредиты, по которым были просрочки или реструктуризация, перед подачей заявки на ипотеку, а также проверить наличие судебных задолженностей и рассчитать долю обязательных платежей с учетом будущей ипотеки. Стремление к минимизации рисков отказа в кредитовании в других банках и избегание массовой подачи заявок на кредиты также являются важными.

"Некоторые банки все еще могут согласиться на долговую нагрузку до 70-80% от реального дохода заемщика, но при таких высоких показателях риск отказа значительно возрастает", — добавила Решетникова.

Ранее, 3 апреля, в банке ВТБ сообщили, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России в марте достигли 500 млрд рублей, что на 1,5 раза выше, чем в феврале, но на 10% ниже, чем в предыдущем году. По прогнозам банка, объемы ипотечных кредитов в РФ в текущем году могут составить 4,6-5,1 трлн рублей, в сравнении с 7,8 трлн рублей в 2023 году. Эксперты отмечают, что финальные результаты будут зависеть от изменений в льготных программах, дальнейшего ужесточения политики риска Центробанка РФ и темпов снижения ключевой ставки.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Популярное
Полученное Еленой Степаненко наследство в Сочи риэлторы оценили в 73 миллиона рублей

Экс-супруга Евгения Петросяна Елена Степаненко стало богаче на 73 миллиона рублей.

Наследство, которое Елена Степаненко получила от подруги, оценивается в 73 миллиона рублей
Оргкомитет Игр дружбы не получал отказ от участия атлетов из Бразилии и КНР
Алексей Сорокин заявил, что в оргкомитет Игр дружбы не поступала информация об отказе от участия атлетов из Бразилии и КНР
Кошачьи поцелуи: что означает, когда ваш пушистый друг начинает вылизывать ваше лицо
Главная археологическая сенсация: открытие черепа, подтверждающего древнее происхождение Homo sapiens
Запад никогда не сможет удовлетворить растущую жадность Владимира Зеленского Дмитрий Плотников Иран может сорвать план США и Израиля по своему уничтожению Любовь Степушова TravelMedia: курорты Чёрного моря ждёт суперсезон летом-2024 Олег Володин
Кошки-тихони: 3 породы, которые гарантированно не повредят ваше имущество
Рассказываем о кинзе и кориандре, чтобы вы знали отличия
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Топ-4 самых дорогих кошек в мире, цены зашкаливают
Последние материалы
Врач-аллерголог Логина сообщила о мерах предосторожности во время сезона аллергии
Daily Mail: самая щедрая пенсионная система в мире действует в Испании
Отец мужа Елены Блиновской отреагировал на новость об отправке сына на СВО
Названа максимальная высота, на которую могут подняться воздушные шарики
Из-за долгов банки все чаще отказывают россиянам в выдаче ипотечных кредитов
Чиа семена, греческий йогурт и другие перекусы, которые способствуют снижению веса за несколько недель
Певица Наталья Подольская показала солнечных рыжеволосых сыновей
На экранах смартфонов обнаружены бактерии под названием Bacillus, золотистый стафилококк и штамм MRSA
Ветеринары рассказали, как подобрать корм для старого питомца
Как получить ранний урожай огурцов?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников