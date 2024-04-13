Российские банки ужесточают условия ипотеки: почему больше половины заявок отклоняются банками

Из-за долгов банки все чаще отказывают россиянам в выдаче ипотечных кредитов

3:20 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Почти половина заявок на ипотеку для приобретения готового жилья в российских банках оказывается недействительной, причем основная причина отказов связана с высоким уровнем долгов у потенциальных заемщиков. Об этом сообщили представители федеральной компании "Этажи".

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under Public domain

Отмечается, что банки продолжают ужесточать требования к заемщикам в контексте действующих ограничений со стороны Центробанка РФ, и это затрагивает все программы ипотечного кредитования. По оценкам экспертов компании "Этажи", процент одобряемых ипотечных кредитов на вторичном рынке снизился с 60,4% в декабре 2023 года до 52,8% в апреле 2024 года. Аналогичная ситуация наблюдается и на первичном рынке, где доля одобренных заявок за этот же период сократилась с 65,7% до 61,9%.

"Требования к заемщикам становятся всё более строгими, что уменьшает доступность ипотеки для приобретения недвижимости любого типа. На ближайшую перспективу не стоит рассчитывать на смягчение условий", — подчеркнула заместитель руководителя ипотечного департамента компании "Этажи" Татьяна Решетникова.

Она отметила, что риск отказа в получении кредита выше у владельцев кредитных карт, даже если они никогда не пользовались ими.

"При расчете максимальной долговой нагрузки банки учитывают все возможные затраты будущего заемщика, включая рассрочки, обязательные платежи и даже одобренные, но не использованные кредиты", — пояснила Решетникова.

Она также отметила, что банк может отказать в выдаче кредита, даже если заемщик получил одобрение в нескольких банках, и наоборот: множество отказов за короткий промежуток времени также может послужить причиной отказа.

"Россиянам следует регулярно проверять свою кредитную историю, чтобы убедиться в корректности информации о закрытии предыдущих займов", — советует эксперт.

Она также рекомендует закрыть кредиты, по которым были просрочки или реструктуризация, перед подачей заявки на ипотеку, а также проверить наличие судебных задолженностей и рассчитать долю обязательных платежей с учетом будущей ипотеки. Стремление к минимизации рисков отказа в кредитовании в других банках и избегание массовой подачи заявок на кредиты также являются важными.

"Некоторые банки все еще могут согласиться на долговую нагрузку до 70-80% от реального дохода заемщика, но при таких высоких показателях риск отказа значительно возрастает", — добавила Решетникова.

Ранее, 3 апреля, в банке ВТБ сообщили, что объемы выдачи ипотечных кредитов в России в марте достигли 500 млрд рублей, что на 1,5 раза выше, чем в феврале, но на 10% ниже, чем в предыдущем году. По прогнозам банка, объемы ипотечных кредитов в РФ в текущем году могут составить 4,6-5,1 трлн рублей, в сравнении с 7,8 трлн рублей в 2023 году. Эксперты отмечают, что финальные результаты будут зависеть от изменений в льготных программах, дальнейшего ужесточения политики риска Центробанка РФ и темпов снижения ключевой ставки.