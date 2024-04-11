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Преимущества и недостатки стеклянных столов: современный шик и практичность в интерьере

Избегайте стеклянных столов в квартирах

1:27
Недвижимость » Дизайн и интерьер

Не все современные тенденции в интерьерном дизайне сочетают в себе практичность, и стеклянные столы — пример таких элементов.

Избегайте стеклянных столов в квартирах
Фото: Flickr by Marco Verch is licensed under CC BY 2.0

Об эксплуатационных особенностях и недостатках этого типа мебели поделилась специалист и дизайнер Юлия Тычино.

Давайте начнем с разбирательства мифа о "капризности" материала — существует мнение, что столешницу из стекла очень легко повредить.

Однако на самом деле это не так, поскольку для изготовления подобных столов используется прочное и закаленное стекло.

Оно обладает высокой стойкостью к различным воздействиям — например, к влаге, перепадам температур или значительному весу.

Кроме того, стоит отметить, что мелкие загрязнения не могут проникнуть в структуру стекла — в отличие от изделий, изготовленных из дерева.

В конечном счете, стеклянная мебель прекрасно сочетается с интерьером и придает ему легкость.

Однако у стеклянных столов есть и свои недостатки, которые могут снизить комфорт их использования. Прежде всего, стоит упомянуть, что на стекле часто остаются отпечатки пальцев и разводы, и поэтому протирка его влажной тряпкой может быть недостаточно эффективной.

Кроме того, под стеклом заметны ноги и любой беспорядок на полу (если таковой имеется).

Наконец, каждый раз, когда вы ставите что-то на стол или сдвигаете предметы, это сопровождается характерным звоном, который может быть весьма раздражающим в квартире.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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