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Санкт-Петербург: рост аренды офисов класса А на 5,7% за первый квартал 2024 года

В Петербурге аренда офисов А класса подорожала почти на 6%

1:18
Недвижимость » Аналитика

По данным компании NF Group, в Санкт-Петербурге за первый квартал 2024 года средняя ставка аренды офисов класса А увеличилась на 5,7%.

В Петербурге аренда офисов А класса подорожала почти на 6%
Фото: commons.wikimedia.org by Smallworldsocial is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

В отчете отмечается, что арендные ставки на рынке офисной недвижимости за первый квартал выросли как в бизнес-центрах класса А, так и в зданиях класса В. Средняя арендная ставка для офисов класса А теперь составляет 2 377 рублей за квадратный метр в месяц. Ставка аренды для офисов класса В выросла на 3%, достигнув 1,5 тыс. рублей за квадратный метр в месяц.

Объем свободных офисных площадей за первые три месяца 2024 года сократился на 21%, оставив вакантными 249 тыс. квадратных метров офисных помещений в 534 бизнес-центрах, сообщили эксперты компании.

В январе-марте этого года было введено в эксплуатацию всего три офисных центра класса В общей арендопригодной площадью 33 тыс. квадратных метров. Аналитики объяснили низкую девелоперскую активность на рынке офисной недвижимости высокой себестоимостью строительства и низким платежеспособным спросом.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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