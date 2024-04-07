В Нижегородской области налажен выпуск геомембраны. Ничего подобного в регионе ещё не было

Собственное производство геомембраны налажено в Нижегородской области

1:11 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Нижегородской области заработала линия по производству геомембраны. Такое производство в регионе первое. Инвестором выступил производитель геосинтетики "ГеоСМ". Вложения в данный проект составили 115 млн рублей.

Фото: commons.wikimedia.org by А.Фибиг is licensed under общественное достояние

Сообщается, что на производстве создано 40 рабочих мест. Производительность линии — 15 тысяч кв. м материала в сутки. Производственная мощность в год — 8,6 тысяч тонн продукции.

О значимости производства высказался генеральный директор АО "Корпорация развития Нижегородской области" Игорь Ищенко. Он обратил внимание на то, что в регионе аналогичных предприятий нет. Также по его словам предприятия намерено достичь мировых показателей выпуска — поставки будут налажены по России и планируется экспорт геомембраны за рубеж.

К слову, геомембрана используется при изоляции. Сфера её применения: промышленные и гражданские объекты, естественные и искусственные водоёмы. В последнее время данный материал нашёл применение на полигонах ТБО и ТКО при их строительстве и рекультивации.