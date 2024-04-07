В РФ кирпичные дома стали дешевле деревянных. Эксперты объяснили почему

Эксперт Жалнин: кирпичные дома в России по цене доступнее деревянных

1:26 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Эксперты федерального комбината стеновых материалов "Винзер" рассказали, что в России кирпичные дома становятся дешевле деревянных. Причина — активный рост цен на пиломатериалы. Эксперты уверены, что такая тенденция уже в ближайший год приведёт к тому, что доля строительства кирпичных домов может вырасти на 15-20 процентов

Фото: commons.wikimedia.org by Дэвид Р. Триббл is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International, 3.0 Unported, 2.5 Generic, 2.0 Generic и 1.0 Generic

Эксперты "Винзер" отмечают, что ещё пару лет назад пиломатериал был одним из доступных строительных материалов. По этой причине его массово использовали в строительстве, особенно в бюджетном. В настоящий момент всё в корне переменилось — пиломатериалы подорожали, а в связи с такими изменениями изменились и предпочтения потенциальных владельцев домов. Эксперты также добавили, что деревянные конструкции требуют больших эксплуатационных затрат, да и срок службы у дерева относительно низкий. Поэтому в нынешних реалиях и с учётом всего сказанного, переход на кирпичное строительство неизбежен.

"Если обделывать дом популярным блок-хаусом, то в среднем квадратный метр данного стройматериала обойдётся владельцу в 1500 рублей. Отделка фасада облицовочным кирпичом уже дешевле, цена квадратного метра стоит в среднем 1200 рублей. Плюс ко всему деревянные фасады периодически требуют пропитки, перекрашивания, а это ещё 10-15% к цене", — комментарий эксперта Жалнина.