Иногда длинна - это минус! Короткие шторы для кухни – идеальное решение

Почему на кухне нужно вешать именно короткие шторы

1:23 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

На кухне чаще всего используются короткие занавески и шторы, что обусловлено их практичностью. Однако это не означает, что следует безоговорочно придерживаться этого подхода. Давайте рассмотрим некоторые недостатки.

Фото: commons.wikimedia.org by Kourosh000 is licensed under Attribution-Share Alike 4.0 International

Эксперт по дизайну интерьера Юлия Тычино поделилась своим мнением о плюсах и минусах использования коротких штор на кухне.

Плюсы

Прежде всего, следует отметить их практичность. Короткие шторы меньше загрязняются, учитывая, что на кухне редко бывает абсолютная чистота, особенно во время приготовления пищи. Влажность, копоть и жир могут оставить следы на текстиле.

Также стоит упомянуть о безопасности. Длинные шторы на кухне, особенно при наличии сквозняков, могут стать причиной пожара, особенно рядом с плитой.

Короткие шторы также помогают освободить пространство на маленькой кухне.

Минусы

Основной недостаток — их низкая функциональность. Большинство коротких моделей не обеспечивают должной защиты от яркого солнца и не всегда подходят под различные интерьеры.

Однако выбор штор зависит не только от их длины. Важно также учитывать качество материала, который должен быть легким и прочным, легко моющимся и не выгорающим на солнце.

Также следует обратить внимание на цветовую гамму, рисунок и фурнитуру, чтобы подобрать оптимальный вариант для кухонного интерьера.