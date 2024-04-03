Однокомнатная квартира или студия: какой выбор прибыльнее для инвестора?

Что выгоднее к приобретению, однокомнатная квартира или студия

2:44 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Аналитика

Иногда возникает вопрос: если разница невелика, зачем переплачивать? Та же логика применима и к студиям: их площадь не сильно отличается от однокомнатных квартир. Отличие заключается лишь в том, что в студии кухня объединена с гостиной, а в однокомнатной квартире они разделены. Молодежь часто предпочитает такое решение, когда можно готовить и общаться, не отрываясь от телевизора или компании.

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Тем не менее, почему же однокомнатные квартиры всегда дороже на 15-50% и не теряют своей популярности? Давайте рассмотрим мнение экспертов-застройщиков, которые имеют богатый опыт в этом вопросе.

С точки зрения практичности и удобства, как у студий, так и у однокомнатных квартир есть свои преимущества. Однако у однокомнатных квартир они, возможно, более заметны, помимо цены. Возможность объединения кухни с гостиной, характерная для студий, легко реализуема и в однокомнатной квартире. Достаточно просто разместить кухонный гарнитур в комнате, а место под кухню использовать как спальню или кабинет.

Этот метод перепланировки стал популярным и для квартир с разным количеством комнат, и застройщики активно внедряют его, модернизируя типовые серии домов. Однако популярность студий не так велика, как ожидалось. Люди вырастают, заводят семьи, и для них важно иметь изолированное пространство. Кроме того, приобретая квартиру в Москве, часто сталкиваются с необходимостью разместить родственников, что делает однокомнатные квартиры предпочтительнее.

Даже просто аромат и звук приготовления пищи могут стать решающими аргументами в пользу однокомнатной квартиры для тех, кто привык к дому. Особенно если ранее жили в советских квартирах, где всегда была отдельная кухня.

Если вы планируете приобретение квартиры для сдачи в аренду или перепродажи, то студии могут оказаться более выгодными, чем однокомнатные квартиры. Разница в цене может быть значительной, а доход от аренды студии при этом не сильно отличается от однокомнатной квартиры. Таким образом, инвестиции в студию могут окупиться быстрее.

Тем не менее, не все студии могут оказаться выгодными. Нередко встречаются псевдо-студии, которые могут привести к потере вложенных средств, поскольку они увеличивают нагрузку на коммунальные сети и могут оказаться под запретом. Поэтому рекомендуется приобретать студии у надежных застройщиков в новых проектах.

В конечном итоге, лучше выбирать не между типами квартир, а исходя из местоположения, инфраструктуры и качества постройки жилых комплексов. Однокомнатная квартира в хорошем районе может принести больше дохода, чем студия в менее привлекательном месте.