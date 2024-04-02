Новые законы о газовом оборудовании: какие изменения ждут физические и юридические лица

Недопуск газовщиков в квартиру будет караться повышенными в пять раз штрафами

1:35 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Законопроект, который был принят Госдумой на втором и третьем чтениях, направлен на ужесточение наказания за препятствие проведению проверок газового оборудования. Предложено значительное увеличение размера штрафов для физических лиц в случае их недопуска в квартиры газовщиков и специалистов по обслуживанию вентиляционных каналов. Так, штрафы вырастут в пять раз — до 5-10 тыс. рублей, вместо текущих 1-2 тыс. рублей. Максимальный штраф для должностных лиц составит 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — до 500 тыс. рублей.

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Кроме того, граждан могут оштрафовать за уклонение от заключения договора на техническое обслуживание и ремонт газового оборудования, а также за несообщение о изменении состава внутриквартирного газового оборудования. За эти нарушения физическим лицам грозит штраф в размере 5-10 тыс. рублей, для должностных лиц — от 25 до 100 тыс. рублей, а для юридических лиц — от 200 до 500 тыс. рублей.

Самовольная установка или замена газового оборудования также подпадает под наказание. Предусмотрены штрафы в размере 5-10 тыс. рублей для физических лиц, от 25 до 100 тыс. рублей для должностных лиц и от 200 до 500 тыс. рублей для юридических лиц. По словам председателя комитета по госстроительству и законодательству Павла Крашенинникова, многие аварии с газом в домашних условиях происходят из-за неполадок в техническом состоянии газового оборудования и вентиляционных каналов.