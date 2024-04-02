Какие вещи "съедают" ваши квадратные метры: остерегайтесь – комната моментально становиться крошечной

3 совета дизайнера для более уютной квартиры

1:14 Your browser does not support the audio element. Недвижимость Дизайн и интерьер

Одной из наиболее распространенных проблем современных квартир является ощущение тесноты из-за загроможденности. Даже в больших квартирах это может стать проблемой.

Дизайнер Юлия Тычино, предлагает решение: избавиться от лишних предметов, чтобы сделать комнаты более светлыми, просторными и удобными.

Фото: unsplash.com by Naomi Hébert naomish is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Массивные люстры

Замените старые массивные люстры на более стильные и легкие варианты. Современные потолочные светильники с интересным дизайном сделают комнату более привлекательной и уютной. Подушки на диванах

Декоративные подушки могут придавать дивану уют, но избыток их числа создает беспорядок. Важно выбирать подушки оптимального размера, которые не будут мешать использованию дивана. Открытые полки

Открытые полки могут стать источником беспорядка, если на них скапливаются различные мелочи. Лучше использовать их для декоративных целей, а для хранения предметов предусмотреть закрытые системы хранения. Шкафы средней высоты

Стандартные шкафы могут создавать ощущение тесноты и непорядка. Решением может стать встроенная мебель высотой до потолка, которая помимо увеличения вместимости помещения, также визуально увеличит его высоту.