Российский производитель межкомнатных дверей открыл ещё один цех в Ишиме. Новую коллекцию дверей представят в Москве

Ишимский производитель межкомнатных дверей расширил производство

1:06 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Компания ООО "Индорс" запустила в работу ещё один цех по производству межкомнатных дверей. Первый цех заработал в Ишиме в 2022 году, его старт оказался успешным, поэтому производство и расширилось. Сообщается, что новый цех запущен на базе бывшего машиностроительного завода.

Фото: commons.wikimedia.org by Holzindustrie Schweighofer is licensed under Attribution-Share Alike 4.0

В компании ООО "Индорс" рассказали, что ассортимент производимых дверей постоянно расширяется. Также увеличиваются и объёмы выпускаемой продукции. На данный момент ведётся работа над новой коллекцией межкомнатных дверей. В коллекцию войдут 5 дверей, а представят их на выставке в Москве.

Представители компании также отметили, что если начиналась работа с производства комплектующих к дверям, то теперь достигнут уровень полного цикла производства. На данный момент ведётся широкая работа с оптовиками, а двери и комплектующие к ним востребованы, начиная от Калининграда до Дальнего Востока. Также есть реальная перспектива — завоевать рынок Узбекистана, недавно, там на выставке была представлена коллекция дверей фабрики.