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Немедленно переклеить: три признака обои, которые непоправимо портят интерьер

Дизайнер назвала три признака неподходящих обоев

Недвижимость

Обои — самый распространённый вид отделки стен в жилых помещениях. И самый доступный, но это вовсе не означает, что к вопросу выбора обоев, их поклейки надо относиться спустя рукава. Напротив — это очень важный элемент интерьера, способный так его испортить, что хоть из дома беги.

Дизайнер назвала три признака неподходящих обоев
Фото: Pro-dachnikov.com

Три признака необходимости срочно переклеить обои

Вышли из моды

Этот момент надо предусматривать ещё во время ремонта. Нет смысла покупать втридорога долговечные обои, если они скоро утратят актуальность. Показательный пример — фотообои: некогда писк моды, теперь это кромешный стыд.

Слишком смелые цвета

Порой хочется и яркости, и свежести в цветовом оформлении, но жить постоянно в пёстрой гамме вредно для ментального здоровья. Так что выбирайте пастельные тона для интерьера, а разнообразить его можно броским декором, посоветовала дизайнер Юлия Тычино.

Неаккуратный внешний вид

Если обои на стенах потеряли красоту после того, как их подрала кошка или вас залили соседи, либо сразу были поклеены непрофессионально — надо обновить ремонт. Жилище должно быть презентабельным, чтобы не стыдно было гостей позвать.

Когда надумаете сменить обои, помните, что для дома подходят не всякие и не везде.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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