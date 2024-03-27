Новостройки: где выгоднее инвестировать – Петербург или Ленинградская область

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Новостройки в Ленинградской области дорожают быстрее, чем под Петербургом

1:36
Недвижимость » Аналитика

Специалисты провели сравнение цен на недвижимость в стадии строительства в окраинных районах Санкт-Петербурга и в Ленинградской области.

Новостройки в Ленинградской области дорожают быстрее, чем под Петербургом
Фото: Mos.ru is licensed under Public domain

По их анализу, жилые комплексы, строящиеся в Ленинградской области, как правило, демонстрируют более заметный рост цен по сравнению с аналогичными объектами в пригородных районах Санкт-Петербурга.

Так, за февраль текущего года средняя цена на студии и однокомнатные квартиры в новостройках Всеволожского района Ленинградской области возросла на 4%, в других районах области в среднем на 10,2%. В то же время цены на подобные объекты в Курортном районе Санкт-Петербурга увеличились на 2,9%, в Пушкинском — на 0,3%, в Колпинском районе цены снизились на 1,9%, а в Петродворцовом районе отмечается рост цен на 5,6%.

Подобная тенденция наблюдается и в сегменте двухкомнатных квартир на первичном рынке. За последний месяц цены на такие квартиры в Всеволожском районе выросли на 2,26%, в других районах Ленинградской области — на 11%. В Пушкинском районе Санкт-Петербурга рост составил 1,18%, в Петродворцовом — 0,79%, в Курортном — 0,55%, а в Колпинском цены на двухкомнатные квартиры в новостройках снизились на 2,26%. Подобные динамики характерны и для квартир с большим количеством комнат.

Автор Климентий Морозов
Климентий Морозов — внештатный корреспондент Правды.Ру
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