В Авдеевке могут начать восстановительные работы. О скором начале строительных работ заявил глава ДНР Пушилин

Глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что в скором времени начнётся восстановление Авдеевки. Пока речь идёт о восстановлении жилья, определены несколько домов, с которых начнётся ремонт. Об этом глава ДНР проинформировал 25 марта.
"Сейчас на повестке по восстановлению определены 19 домов. В них относительные повреждения, поэтому их можно восстановить. В основном в этих домах предстоят работы по замене крыш и закрытию контура", — слова Пушилина в эфире телеканала "Россия 24".
В интервью глава ДНР Пушилин добавил, что в недалёком будущем могут начаться восстановительные работы в Артёмовске. Говорить об этом, по его словам, позволяют успехи российских военных, которые отодвигают ВСУ в районе Часова Яра. До сих пор в Артёмовске не было возможности даже приступить к разминированию, из-за постоянных обстрелов.
Напомним, Авдеевку российские военные освободили 17 февраля текущего года. Взятие города поспособствовало переносу линии боестолкновения от Донецка в сторону врага. С того момента осуществлять обстрелы Донецка для ВСУ стало сложнее, поскольку именно из Авдеевки и велись эти обстрелы.
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