Насколько горячей должна быть в норме вода из-под крана и куда жаловаться, если она еле тёплая

Мосжилинспекция напомнила нормативы температуры горячей воды: 60-75 °C

0:48 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Мосжилинспекция помогла жителям двух домов в Зеленограде добиться от коммунальщиков предоставления качественных услуг. Об этом ведомство рассказало на своём сайте.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Жильцы пожаловались на недостаточную, по их мнению, температуру горячей воды из-под крана. Инспекторы пришли, померили — и впрямь: менее 50 °C.

А должно быть, согласно СанПиН 2.1.3684-21, от 60 до 75 °C в любое время суток, напоминает надзорный орган.

Инспекция предписала управляющей компании привести качество предоставляемой коммунальной услуги в норму. Слесаря пришли в подвал, заменили неисправный участок трубы, отрегулировали заново систему горячего водоснабжения, и температура воды в квартирах повысилась до 62 °C.