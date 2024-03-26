Насколько горячей должна быть в норме вода из-под крана и куда жаловаться, если она еле тёплая

Мосжилинспекция помогла жителям двух домов в Зеленограде добиться от коммунальщиков предоставления качественных услуг. Об этом ведомство рассказало на своём сайте.
Жильцы пожаловались на недостаточную, по их мнению, температуру горячей воды из-под крана. Инспекторы пришли, померили — и впрямь: менее 50 °C.
А должно быть, согласно СанПиН 2.1.3684-21, от 60 до 75 °C в любое время суток, напоминает надзорный орган.
Инспекция предписала управляющей компании привести качество предоставляемой коммунальной услуги в норму. Слесаря пришли в подвал, заменили неисправный участок трубы, отрегулировали заново систему горячего водоснабжения, и температура воды в квартирах повысилась до 62 °C.
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