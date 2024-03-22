Инцидент в Уфе: водитель бульдозера снес частный дом, в котором находились дети

В Уфе водитель бульдозера снес дом с двумя детьми внутри

1:43 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В Уфе водитель бульдозера снес частный дом, в котором находились двое маленьких детей. Ситуация привлекла внимание Telegram-канала SHOT.

Фото: mos.ru is licensed under public domain

Инцидент произошел в ночное время на улице Запотоцкого в доме, где проживает молодая женщина с двумя детьми — 11 месяцев и 7 лет. Дом состоял из двух частей, принадлежащих разным владельцам. Когда женщина ушла в магазин за детским питанием, ее бывший муж, приехавший навестить детей, позвонил ей и сообщил о том, что рабочие на бульдозере сносят ее дом. По возвращении домой она обнаружила разрушенную левую часть постройки, но ее стороны не пострадали, так как она успела забежать в комнату, взять детей и покинуть помещение.

Женщина описала свои ощущения как истерику и панику. Она сняла видео разрушенной части дома, бульдозера, стоящего рядом, и коляски, которую вынесли на улицу, чтобы остановить снос.

Виновником происшествия назвали местного бизнесмена Виталия Лунева, который приобрел половину дома в 2023 году у предыдущих соседей женщины. Лунев предлагал ей продать свою долю за 800 тысяч рублей с целью перепродажи земли городу, но она отказалась из-за невозможности купить жилье за такую сумму в другом месте. Женщина также подчеркнула, что она не была предупреждена о намерении провести снос здания.

Женщина подала заявление на бизнесмена, опасаясь повторения подобной ситуации. В свою очередь, бизнесмен заявил журналистам, что сноса не было, а производилась лишь реконструкция и что в доме никто не проживал, так как он принадлежит только ему.