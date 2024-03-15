Аналитики рынка недвижимости в замешательстве: рухнул спрос на жильё бизнес-класса

Московский девелопер заметил снижение спроса на новостройки

0:55 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

В феврале 2024 года продолжалось снижение спроса на недвижимость в новостройках, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Level Group.

Фото: Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы is licensed under CC0

"Падение составило 2% по сравнению с 2023 годом и 38% по сравнению с 2022 годом", — уточнили аналитики девелопера.

В разных сегментах наблюдаются разнонаправленные тренды, заметили они. У лидеров рынка продажи подросли, мелкие застройщики просели.

В топе динамика тоже неоднородная. По-прежнему хорошо покупают квартиры (+65%) и апартаменты (+73%) бизнес-класса, а спрос на интерес к комфорт-классу снизился на 41%.

Предложение и цены на строящееся жильё в феврале почти не изменились.

Ранее сервис мониторинга рынка новостроек сообщил, что стоимость самых дорогих новостроек в Москве превысила миллион рублей за квадратный метр.