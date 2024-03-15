Аналитики рынка недвижимости в замешательстве: рухнул спрос на жильё бизнес-класса

В феврале 2024 года продолжалось снижение спроса на недвижимость в новостройках, пишут "Известия" со ссылкой на исследование Level Group.
"Падение составило 2% по сравнению с 2023 годом и 38% по сравнению с 2022 годом", — уточнили аналитики девелопера.
В разных сегментах наблюдаются разнонаправленные тренды, заметили они. У лидеров рынка продажи подросли, мелкие застройщики просели.
В топе динамика тоже неоднородная. По-прежнему хорошо покупают квартиры (+65%) и апартаменты (+73%) бизнес-класса, а спрос на интерес к комфорт-классу снизился на 41%.
Предложение и цены на строящееся жильё в феврале почти не изменились.
Ранее сервис мониторинга рынка новостроек сообщил, что стоимость самых дорогих новостроек в Москве превысила миллион рублей за квадратный метр.
Удобрение этим средством укрепит рассаду.