Не дожидайтесь, пока жильё в Москве подешевеет — уведут из-под носа, призвала риелтор

Цены на вторичную недвижимость в Москве достигли потолка, но если вы собрались приобрести квартиру, не откладывайте покупку в расчёте на их снижение. Такую рекомендацию озвучила "Ленте.ру" руководитель отдела продаж компании "ТСН Недвижимость" Дарья Баранюк.
Она объяснила, что цены падают неравномерно: сначала на всяческий неликвид в старых домах и плохих районах, и в последнюю очередь — на хорошие объекты.
"Поэтому если найдёте подходящую квартиру по цене, соответствующей рыночной, то лучше не отказываться от покупки. Весьма вероятно, что вы дождётесь не того, что она подешевеет, а того, что её купит кто-то другой", — посоветовала риелтор.
Тем временем всё больше продавцов квартир в Москве готовы существенно уступить в цене.
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