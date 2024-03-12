Жильё в Москве начало дешеветь, а в Краснодар вышел на первое место по подорожанию: что происходит

Краснодар занял первое место в топе городов-миллионников России по динамике цен на вторичном рынке недвижимости, пишет "РБК-Недвижимость" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости".
Аналитики сервиса изучили размещённые на нём предложения и вычислили среднюю цену квадратного метра. За месяц по всем городам она выросла на 3%.
|Город
|январь (цена м2 в среднем, ₽)
|февраль
|динамика
|Краснодар
|102 128
|107 608
|+5,4%
|Омск
|98 039
|102 041
|+4,1%
|Красноярск
|112 245
|115 632
|+3%
|Нижний Новгород
|124 000
|127 083
|+2,5%
|Самара
|112 000
|114 286
|+2%
|Челябинск
|90 000
|91 837
|+2%
|Ростов-на-Дону
|117 778
|120 000
|+1,9%
|Воронеж
|90 547
|92 308
|+1,9%
|Санкт-Петербург
|197 811
|200 000
|+1,1%
|Новосибирск
|115 556
|116 663
|+1%
|Екатеринбург
|115 624
|116 667
|+0,9%
|Волгоград
|89 216
|90 000
|+0,9%
|Пермь
|98 936
|98 936
|0%
|Уфа
|113 041
|112 827
|-0,2%
|Москва
|324 585
|323 754
|-0,3%
|Казань
|155 433
|154 167
|-0,8%
В Краснодаре выросла активность покупателей, а в Москве цены уже в прошлом году достигли потолка, прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Ерёмкин.
По данным Росреестра, в прошлом году Краснодарский край стал вторым в РФ по спросу на жильё, впервые за всю историю подобной статистики обогнав даже Москву.
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