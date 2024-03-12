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Жильё в Москве начало дешеветь, а в Краснодар вышел на первое место по подорожанию: что происходит

Краснодар занял первое место по скорости подорожания жилья

2:51
Недвижимость

Краснодар занял первое место в топе городов-миллионников России по динамике цен на вторичном рынке недвижимости, пишет "РБК-Недвижимость" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости".

Краснодар занял первое место по скорости подорожания жилья
Фото: PxHere is licensed under CC0

Аналитики сервиса изучили размещённые на нём предложения и вычислили среднюю цену квадратного метра. За месяц по всем городам она выросла на 3%.

Топ (февраль к январю 2024 года):

Город январь (цена м2 в среднем, ₽) февраль динамика
Краснодар 102 128 107 608 +5,4%
Омск 98 039 102 041 +4,1%
Красноярск 112 245 115 632 +3%
Нижний Новгород 124 000 127 083 +2,5%
Самара 112 000 114 286 +2%
Челябинск 90 000 91 837 +2%
Ростов-на-Дону 117 778 120 000 +1,9%
Воронеж 90 547 92 308 +1,9%
Санкт-Петербург 197 811 200 000 +1,1%
Новосибирск 115 556 116 663 +1%
Екатеринбург 115 624 116 667 +0,9%
Волгоград 89 216 90 000 +0,9%
Пермь 98 936 98 936 0%
Уфа 113 041 112 827 -0,2%
Москва 324 585 323 754 -0,3%
Казань 155 433 154 167 -0,8%

В Краснодаре выросла активность покупателей, а в Москве цены уже в прошлом году достигли потолка, прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Ерёмкин.

По данным Росреестра, в прошлом году Краснодарский край стал вторым в РФ по спросу на жильё, впервые за всю историю подобной статистики обогнав даже Москву.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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