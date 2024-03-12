Жильё в Москве начало дешеветь, а в Краснодар вышел на первое место по подорожанию: что происходит

Краснодар занял первое место по скорости подорожания жилья

2:51 Your browser does not support the audio element. Недвижимость

Краснодар занял первое место в топе городов-миллионников России по динамике цен на вторичном рынке недвижимости, пишет "РБК-Недвижимость" со ссылкой на исследование "Авито Недвижимости".

Фото: PxHere is licensed under CC0

Аналитики сервиса изучили размещённые на нём предложения и вычислили среднюю цену квадратного метра. За месяц по всем городам она выросла на 3%.

Топ (февраль к январю 2024 года):

Город январь (цена м2 в среднем, ₽) февраль динамика Краснодар 102 128 107 608 +5,4% Омск 98 039 102 041 +4,1% Красноярск 112 245 115 632 +3% Нижний Новгород 124 000 127 083 +2,5% Самара 112 000 114 286 +2% Челябинск 90 000 91 837 +2% Ростов-на-Дону 117 778 120 000 +1,9% Воронеж 90 547 92 308 +1,9% Санкт-Петербург 197 811 200 000 +1,1% Новосибирск 115 556 116 663 +1% Екатеринбург 115 624 116 667 +0,9% Волгоград 89 216 90 000 +0,9% Пермь 98 936 98 936 0% Уфа 113 041 112 827 -0,2% Москва 324 585 323 754 -0,3% Казань 155 433 154 167 -0,8%

В Краснодаре выросла активность покупателей, а в Москве цены уже в прошлом году достигли потолка, прокомментировал руководитель направления вторичной и загородной недвижимости "Авито Недвижимости" Сергей Ерёмкин.

По данным Росреестра, в прошлом году Краснодарский край стал вторым в РФ по спросу на жильё, впервые за всю историю подобной статистики обогнав даже Москву.