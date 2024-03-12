На портале госуслуг Московской области появился новый комплексный сервис — теперь желающие записаться на прохождение квалификационного экзамена по управлению многоквартирным домом могут подать заявку в электронном виде, сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.
Управление многоквартирным домом подразумевает создание безопасных и благоприятных условий проживания в соответствии с законодательством и стандартами, а любая деятельность управляющих компаний подлежит лицензированию. Чтобы организация получила лицензию, ее руководителю нужно пройти обязательную аттестацию и сдать экзамен, по результатам которого выдается подтверждающий документ.
Услуга "Запись на экзамен для получения квалификационного аттестата по управлению многоквартирным домом" доступна на портале госуслуг Подмосковья в разделе "Развитие бизнеса". Для регистрации следует заполнить сведения о месте работы и должности, а также выбрать удобную дату и время экзамена. Забрать документ можно в Государственной жилищной инспекции Подмосковья.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.
Ранее на всероссийском портале сервисов для ЖКХ "Росквартал" появился бесплатный онлайн-тренажёр квалификационного экзамена для лицензирования управляющих компаний ЖКХ.
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